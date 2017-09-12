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Ambulans uçaklar hastalanan hacılar için havalandı

- Hac vazifesini yerine getirirken geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle Mekke'de hastanede yatan dört vatandaş, Sağlık Bakanlığınca uçak ambulansla Türkiye'ye nakledildi

Ambulans uçaklar hastalanan hacılar için havalandı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Hac vazifesini yerine getirirken geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle Mekke'de hastanede yatan dört vatandaş, Sağlık Bakanlığınca uçak ambulansla Türkiye'ye nakledildi.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hac vazifesini yerine getirirken rahatsızlanarak Mekke'de hastanede tedavi altına alınan Kahraman Ayaz, Müzeyyen Karaca, Necati Gülmez ve Sinan Tahirler, 10 Eylül'de ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastalardan Sinan Tahirler, ambulans uçakla getirildiği İzmir'de tedavi altına alınırken, yine ambulans uçakla İstanbul'a ulaştırılan Müzeyyen Karaca ise ambulans helikopterle İstanbul Özel Florya Medikal Park Hastanesine sevk edildi.

Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanına inen ambulans uçaktaki hastalardan Necati Gülmez ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Kahraman Ayaz da ambulans helikopterle Kayseri Özel Melikgazi Hastanesine kaldırıldı.

- "4 hastanın sevki de yarın gerçekleştirilecek"

Mekke'ye hac vazifesini yerine getirmek üzere giden ve orada rahatsızlanarak hastaneye yatırılan dört vatandaş için de tekrar ambulans uçak görevlendirildi.

Gerekli uçuş izinlerin çıkmasının ardından ambulans uçaklar bugün Ankara Esenboğa Havalimanından Cidde'ye kalkışı planlandı. Hastaların naklinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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