Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

"Anadolu'nun bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum"

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Anadolu topraklarının hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum.' dedi.

"Anadolu'nun bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum"
banner17

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu kongrenin ikincisi "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Hilton Bomonti Hotel'de açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Emine Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

235 milyon insanın astımı olduğu biliniyor. Astım çocuklar arasında son derece yaygın.

DSÖ'ye göre diyabet küresel ölümlerin 7. sebebi, sağlığımızı tehdit eden bir diğer hastalık obezite. Obezite ile savaşan biri kalp, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına göğüs, yumurtalık, safra kesesi kanserlerine yatkın hale geliyor.
Eskiden özenle kurulan sofralarda birbirimize şifa olsun derdik. Bugün hangimiz çocuklarımıza fast food gıda verirken bu temenniyi dillendirebilir?

Aşırı alkol tüketimi, sigara, kimyasalları solumak da DSÖ'nün sıraladığı yaşam tarzı hatalarından.

Şifa insanın hayatı boyunca hiçbir zaman gündeminden düşürmemesi gereken bir kavramdır.

Obezite ve diyabet aslında önlenebilir hastalık kategorisinde.

Kozmetik amaçlı kliniklere hasta olarak hitap edilebiliyor. Sağlık bir insanın en büyük sermeyesidir.

Eğer kronik hastalıkların seyri devam ederse yaşam hepimiz için hastalıkların pençesinde kıvrandığımız bir mücadele alanında başka bir şey olmayacaktır.

Geleneksel Çin tıbbına 907 milyon başvuru yapılmıştır.

Anadolu topraklarının hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5