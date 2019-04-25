"Anadolu'nun bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum"

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) başladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu kongrenin ikincisi "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" temasıyla gerçekleştiriliyor.



Hilton Bomonti Hotel'de açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Emine Erdoğan önemli mesajlar verdi.



Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



235 milyon insanın astımı olduğu biliniyor. Astım çocuklar arasında son derece yaygın.



DSÖ'ye göre diyabet küresel ölümlerin 7. sebebi, sağlığımızı tehdit eden bir diğer hastalık obezite. Obezite ile savaşan biri kalp, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına göğüs, yumurtalık, safra kesesi kanserlerine yatkın hale geliyor.

Eskiden özenle kurulan sofralarda birbirimize şifa olsun derdik. Bugün hangimiz çocuklarımıza fast food gıda verirken bu temenniyi dillendirebilir?



Aşırı alkol tüketimi, sigara, kimyasalları solumak da DSÖ'nün sıraladığı yaşam tarzı hatalarından.



Şifa insanın hayatı boyunca hiçbir zaman gündeminden düşürmemesi gereken bir kavramdır.



Obezite ve diyabet aslında önlenebilir hastalık kategorisinde.



Kozmetik amaçlı kliniklere hasta olarak hitap edilebiliyor. Sağlık bir insanın en büyük sermeyesidir.



Eğer kronik hastalıkların seyri devam ederse yaşam hepimiz için hastalıkların pençesinde kıvrandığımız bir mücadele alanında başka bir şey olmayacaktır.



Geleneksel Çin tıbbına 907 milyon başvuru yapılmıştır.



Anadolu topraklarının hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum.