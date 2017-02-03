Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar infaz koruma memuru fide fidan farkı Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

Ani hava değişikliği hastalık nedeni

- Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayaz: - "Ani hava değişikliği üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor"

Ani hava değişikliği hastalık nedeni

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Ayaz, ani hava değişikliğinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani hava değişiklerinden kaynaklı soğuk algınlığı sonucu hastanelere birçok kişinin başvurduğunu, hastalıktan korunmak için dışarıya çıkacak kişilerin iyi giyinmesi gerektiğini belirtti.
"Ani hava değişikliği üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor" diyen Ayaz, grip ve nezle vakalarında hekimlere danışılmadan antibiyotik kullanılmasının zararlı olduğuna dikkati çekti.
Ayaz, grip ve nezlede antibiyotik kullanımına gerek olmadığını, iki hastalığın da viral (virüsle bulaşan) olduğunu kaydetti.
Bakteriden kaynaklı bir hastalık olması durumunda antibiyotik kullanılması gerektiğini anlatan Ayaz, grip ve nezlede, burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik olduğunu, gribin daha ağır seyrettiğini bildirdi.
Çocukların kendilerini koruması zor olduğu için grip ve nezlenin zatürreye dönebileceğine işaret eden Ayaz, "Antibiyotik gerekiyorsa bunun doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Halk arasında her ateşi olana antibiyotik veriliyor. Antibiyotik ateş düşürücü değil." diye konuştu.
Havaların çok soğuduğu dönemlerde çocuklar, kalp hastaları ve yaşlıların dışarı çıkmamasını önerdiklerini ifade eden Ayaz, şunları belirtti:
"Mendil kullanmak, ellerin sabunlu suyla yıkanması mikropların yayılmasını engeller. Bitkisel ürünler ve çaylar ilaç değil. Hasta olmadan önce limon ve bitkisel çayların kullanılması soğuk algınlığı gibi hastalıkların hafif geçmesini sağlayabilir ama bunlar ilaç değildir. Altı ay ve 5 yaş arasındaki çocuklarda, 65 yaş üzerindeki kişilerde, kalp hastalarında, kanser hastalarının vücut direnci düşüktür. Bunlar grip geçirdiği zaman bu zatürreye dönüp, ölümle sonuçlanabilir."
Ayaz, kış aylarında C vitaminin bol olduğu meyve sebzelerin tüketilmesinin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklara karşı koruduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dicle ÜniversitesiDiyarbakırGripNezleProf. Dr. Celal AyazHava Değişikliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.