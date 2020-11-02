Aniden Başlayan ve Omuzlara Kar Yağdıran Hastalık: Seboreik Dermatit

Genellikle kafa derisini etkileyen bir durumdur ve kırmızı, pul pul cilt ve kepek lekeleri olarak görülmektedir. Vücudunuzun yüz, üst göğüs ve sırt gibi yağlı kısımları da bu durumdan etkilenir. Seboreik dermatit bebekler arasında oldukça yaygındır. Genellikle doğumların ardından ilk birkaç ayında ortaya çıkar ve zamanla yavaş yavaş kaybolur. Seboreik dermatit belirtileri nedir sorusunun cevabı bir sonraki başlıkta incelenmektedir.

Seboreik Dermatit Belirtileri

Kafa derisi egzamasının belirtisi, başınızda meydana gelen cilt lekeleridir. Seboreik dermatit belirtileri ise şunlardır;

● Kırmızı ve pullu deri

● Yağlı veya mumsu cilt

● Çok kaşıntılı veya yanıyor gibi hissetmek

● Sızdıran lezyonlara sahip olmak

● Egzama kafa derisinden kulak kanalına devam ederse kulaktan akıntıya neden olur

● İyileştikten sonra cilt renginde değişikliklere neden olur

Seboreik Dermatit Nedenleri Nelerdir?

Seboreik dermatitin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak araştırmacılar, iki önemli faktörün gelişimine katkıda bulunabileceğini öne sürmektedirler. Bunlar ciltte aşırı yağ üretimi ve doğal olarak ciltte bulunan bir tür mantar olan malasseziadır.

Bazen, cildi tahriş eder ve pul ve diğer tahriş belirtileri geliştirmesine neden olarak anormal olarak büyür. Hava, stres ve sağlıksız yaşam tarzı seçimlerindeki değişiklikler de bu durumu tetiklemekle ilişkilendirilir.

Bebeklerde hormon dalgalanması da buna neden olur. Bu hormonal dengesizlikler, bebeği hala rahimdeyken annede ortaya çıkar. Hormonal dengesizlikler, bazı durumlarda, yağ bezlerinin aşırı yağ üretmesine neden olarak bebeklerde seboreik dermatite yol açar.

Seboreik Dermatit Teşhisi

Sedef hastalığı gibi durumlar benzer semptomlara sahiptir. İdeal olarak, doktorunuz cildinizin bir örneğini almalı ve daha fazla test için bir laboratuvara gönderir. Biyopsi genellikle durumu onaylamadan önce yapılır.

Bununla birlikte, etkilenen bölgeleri dikkatle incelenir, bunu takiben size tıbbi geçmişiniz ve semptomları ne sıklıkta yaşadığınızı soracaktır. Bu analize dayanarak seboreik egzamanız olduğu sonucuna varır.

Seboreik Dermatit Tedavisi

Seboreik dermatit için spesifik bir tedavi yoktur, ancak semptomları en aza indirmek ve yönetmek için birçok tedavi vardır. Tezgahın üzerinde salisilik asit, çinko veya selenyum sülfür içeren şampuanlar semptomları uzak tutmak için çok etkilidir. Her ne kadar tedavi edilsede seboreik dermatit tekrar eden bir hastalık olmakla birlikte dönem dönem alevlenir ve sakinleşen bir yapısı vardır. Seboreik Dermatit nasıl geçer tedavisi ​​​​​​​ nasıldır gibi soruların kesin bir cevabı yoktur. Bu tedavi sürecinde kaçınılması gereken durumlara dikkat etmek önemlidir.

Daha kalıcı veya rahatsız edici semptomlar için, reçeteli antifungal ve antienflamatuar ajanlar rahatlama sağlar. Semptomları bulundukları her yerde en iyi şekilde tedavi etmek için şampuanlar, kremler, jeller ve köpükler mevcuttur.

Seboreik dermatit hastalığına iyi gelecek bazı ürünler şunlardır;

● Defne özlü sabun

● Çay Ağacı yağı

● Bebek yağları

● İçinde mineral bulunan yağlar

● Seboreik karşıtı şampuanlar

● Haftada 3-4 kez baş yıkanarak sürekli bölgeyi hijyenik tutmak

● Hastalık görülen bölgeyi kaşımamak

● Aloe vera

Yukarıdaki ürünler hastalığa iyi gelse de doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir.

Seboreik dermatit hastalığına iyi gelmeyen bazı şeyler ise şöyledir;

● Yağ oranı yüksek olduğundan çekirdek, cips ve benzeri gıdalar

● Düzensiz ve eksik uyku

● Yüksek miktarda kafin tüketmek

● Stresli yaşam

● Havanın çok kuru yada nemli olması

● Hastalığın döküntülü yerlerinde kaşıntı oluştuğunda kaşımak ve döküntüleri kazımak

Çocuklarda Seboreik Dermatit: Çocuklarda seboreik dermatite yetişkinlere ve bebeklere nazaran daha az rastlanır. Genellikle yüz, burun ve kafa derisinde görülmektedir. Anne ve babasında seboreik dermatit bulunan çocuklarda risk oranı daha yüksektir. Çocuklarda yetersiz uykudan ve stresten kaynaklı görülmektedir.

Bebeklerde Seboreik Dermatit: Seboreik dermatit yenidoğanlarda çok yaygındır. Genellikle yaşamın ilk altı haftasında ve nadiren dokuz ila 12 aylıktan sonra ortaya çıkar. Her iki cinsiyeti de etkiler. Seboreik dermatit ergenlikte ve yetişkinlikte tekrar ortaya çıkar. Kafa derisinin hafif bir bebek şampuanı ile sık sık yıkanması ve ardından pulları çıkarmak için yumuşak bir fırça ile fırçalanması genellikle tedaviye yardımcı olur.

Seboreik dermatit ciddi bir durum değildir. Bununla birlikte kaşıntı ve diğer semptomlar başa çıkmayı rahatsız eder. Evde tedavileri denediyseniz ve semptomlarda bir iyileşme görmüyorsanız, doktora başvurmanız gerekmektedir. Belirtileri gören hastalar hastanenin dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları-Cildiye) bölümüne gitmeleri gerekmektedir.