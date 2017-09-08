Anne babalara

İZMİR (AA) - EFSUN YILMAZ - Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, elektronik bağımlılığının toplumsal bir mesele haline geldiğini, bu nedenle psikiyatriste başvuran aile sayısında artış gözlemlediklerini söyledi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cep telefonu, bilgisayar, internet veya sosyal medya kullanım alışkanlığının sebep olduğu elektronik bağımlılığının "beklenenin üstünde bir probleme" yol açtığını belirtti.

Elektronik bağımlılığın, çocuk ve gençlerin yaşamını alkol ve uyuşturucu gibi tehdit ettiğini vurgulayan Ercan, "Tedaviye yanıt güç olduğu için önleyici çalışmalar yapılması gerekiyor." dedi.

"Uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra tedavi etmek ne kadar zorsa elektronik bağımlılığında da aynı durum geçerli." ifadelerini kullanan Ercan, "Çocuklarda elektronik bağımlılığı toplumsal bir mesele haline geldi. Bu nedenle çocuk psikiyatristine başvuran aile sayısında büyük artış görüyoruz. Ailesinin kredi kartını internette kullanan, sanal alemde istismar edilen ya da intihara sürüklenen çocuklar var." değerlendirmesini yaptı.

- "Gerçek süreyi bilmiyoruz"

Ercan, bilgisayar oyunları ve sosyal medya alışkanlıklarının çocukların iç dünyasını genellikle olumsuz etkilediğini vurguladı.

Elektronik bağımlılığının "korku, kaygı ve anksiyete" belirtilerinde artışa neden olduğunu ifade eden Ercan, şu bilgileri verdi:

"Bağımlı çocuklarda öfke kontrolü çok zor sağlanıyor. Gerçek yaşamdan kopup sanal alemde yaşamaya başlıyorlar. Sanal alemde doyumu yaşayan çocuk; okul başarısı, arkadaşlık için uğraşmıyor. Ev de okul da bir süre sonra önemsiz hale geliyor."

Beyinde dopamin maddesinin, bütün bağımlılıklarda olduğu gibi elektronik bağımlılığında da salgılandığına işaret eden Ercan, çocukların zamanın ayarının bozulduğunu, bilgisayar başında geçirdiği 2 saati "10 dakika gibi algıladığını" söyledi.

Eyüp Sabri Ercan, çocuklardan bilgisayar başında geçirdikleri süre konusunda gerçek bilgi alamadıklarını belirtti.

- Anne ve babalara öneriler

Cep telefonu, bilgisayar kullanımı konusunda 12 yaş altına çocuklara sınır getirilmesi gerektiğini aktaran Ercan, "Normal bir çocukta hafta içi her gün 30 dakika, hafta sonu da 1 saat elektronik kullanım süresi uygundur. Ayrıca uyumadan bir süre önce bütün elektronik aletleri kapatmak uyku kalitesi, gelişim ve büyüme açısından gereklidir." dedi.

Ercan, çocuğun internet ortamına aile gözetimi olmadan girmesinin büyük sakıncalar taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Zorunlu değilse çocuklara 12 yaşından önce cep telefonu verilmemeli. Binlerce yabancının ortasında bir başına bırakmadığınız çocuğunuzu evinizin bir odasında bilgisiyar veya cep telefonuyla da yalnız bırakamazsınız."

Ailesiyle iletişimde kopukluk yaşayan, sadece bilgisayar ya da cep telefonuyla mutlu olabilen çocuklarda elektronik bağımlılığı açısından tehlike çanlarının çaldığına işaret eden Ercan, bu durumda bir çocuk psikiyatristi ile acil görüşmenin gerektiğini söyledi.

Cep telefonu ile evde uzun süre geçiren anne ve babanın da çocuk için rol model olduğunu kaydeden Ercan, tedavi edilmeyen bağımlı çocukların gergin, sinirli, öfke dolu bir yetişkin nesil oluşturacağını da sözlerine ekledi.







