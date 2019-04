Anne olmak isteyenler bunlara dikkat!

Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müstecep Kavrut, miyom ve polikistik over sendromunun, kadınların anne olma yolunda karşılaştığı iki önemli sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Yol açtıkları semptomlarla kısırlığa zemin hazırlayan bu problemlerin çözümü günümüz teknolojileri ile mümkün." ifadesini kullandı.



Kavrut, yaptığı yazılı açıklamada, rahmin duvarındaki iyi huylu tümöral kitlelere miyom denildiğini aktararak, bunların toplumda her beş kadından ikisinde görüldüğünü bildirdi.



Kansere dönüşme riskleri çok düşük olan miyomların, yerleşim yerleri, büyüklükleri ve sayılarına göre düzensiz ya da fazla kanamaya, ağrıya ve kısırlığa yol açabildiğine işaret eden Kavrut, "Kadınlar bu durumda, gebe kalamıyor ya da kalsa bile düşük yapabiliyor." değerlendirmesini yaptı.



Kavrut, polikistik over sendromunun ise doğuştan gelen, çeşitli şekillerde ortaya çıkan, kadın yumurtalıklarında gelişen ve çok sayıda küçük kistten oluşan bir hastalık olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Miyom ve polikistik over sendromu, kadınların anne olma yolunda karşılaştığı iki önemli sağlık sorunudur. Yol açtıkları semptomlarla kısırlığa zemin hazırlayan bu problemlerin çözümü günümüz teknolojileri ile mümkün. Rahmin iç kısmında, bebeğin yerleşeceği alana yakın bir yerde bulunan miyomların gebeliği engellediğine, oluştuğunda ise düşüğe yol açtığına dair kanıtlar mevcut. Cerrahi müdahaleyle miyomları alıp gebelik şansını artırmak mümkün. Bu, üç şekilde yapılabilir. Eğer miyom rahim içindeyse, histeroskopi işlemine başvuruluyor. Rahim duvarında olanlarsa ya laparoskopik yolla ya da açık ameliyatla alınıyor. Böylece kadının anne olma şansı artıyor."



"Miyomu olan annelerin kızlarında daha fazla miyom görüyoruz"



Kavrut, yapısal bir sorun olan polikistik over sendorumunun yarattığı sorunların semptomatik olarak tedavi edilebildiğini belirterek, bu sendromun varlığında yapılabilecekleri şöyle sıraladı:



"Eğer evli bir çiftte, kısırlıkla birlikteyse kadın ve erkek ayrı ayrı değerlendirilmeli. Bazen bu sorun, endokrin problemleriyle beraber görülüyor. Yani kadında hem polikistik over hem de tiroit sorunları olabiliyor. Erkekte sperm normalse ve kadının tüpleri açıksa yumurtalama sorununu aşarak gebelik elde edilebiliyor. İnsülin direnci varsa, ilaçlarla yumurtlamayı gerçekleştirip süreç zamanlı ilişkiye bırakılabiliyor. Buna aşılama da eklenebiliyor. Hiçbirinden sonuç alınamazsa ise tüp bebek tedavisine geçiliyor."



Araştırmaların hem miyom hem de polikistik over sendromunda genetik bir geçişten bahsetmediğini belirten Kavrut, "Tanımlanmış bir mutasyon yok ama ailesel olduğuna dair elimizde bilgiler var. Annede varsa çocuğunda da gelişebiliyor. Miyomu olan annelerin kızlarında daha fazla miyom görüyoruz. Net bir şey söyleyemiyoruz tabii." açıklamasını yaptı.