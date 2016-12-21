ERZURUM (AA) - Erzurum'da anne ve bebek ölümlerini önlemek için organize edilen "Anne ve bebek ölümlerini önleme" çalıştayı başladı.

Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince anne ve bebek ölümlerini önlemek için Palandöken Dağı'ndaki bir otelde çalıştay organize edildi.

Programda konuşan Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar, hedeflerinin anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek olduğunu söyledi.



Uçar, çalıştayı İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile ortaklaşa düzenlediklerini belirterek, "Anne ve bebek ölümleri sağlık camiası olarak en çok önem verdiğimiz parametrelerimizden birisi. Türkiye'de düşüşte olan olan anne ve bebek ölümlerini daha da aşağılara nasıl çekebiliriz, bir bebeği ve anneyi kaybetmemek için neler yapabiliriz, bu konuları değerlendireceğiz. Artık anne veya bir bebeğimizi kaybetmeye tahammülümüz yok." diye konuştu.



Hedeflerinin anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek olduğunu ifade eden Uçar, sağlık hizmetlerinin değerlendirileceği çalıştayda, paydaş kuruluşlar ile eksikliklerin giderilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

- "Anne ve bebek ölümlerinin mercek altına alınması lazım"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik ise anne ve bebek ölümlerinin mercek altına alınması gerektiğini söyledi

Vançelik, kurtarılan her bir bebek ve annenin ülkenin geleceğini de oluşturduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 4 yıldır çok fazla ilerleme kaydedemediğimiz alanlarda daha çok ilerleme kaydetmek için doğum öncesi bakım başta olmak üzere o bakımın niteliğini nasıl artırabiliriz kaygısıyla toplantıyı dizayn etmeye çalıştık. Bebek ölümlerinde gerçekten kurtarabileceğimiz bebekler var. O bebeğin ilerde ülkenin kaderini değiştirip değiştiremeyeceğini bilemiyoruz. Ülkemiz zor süreçten geçiyor. Bu zor süreçte hepimizin eskisinden daha da çok iyi iş yapma bilincinde olması gerekiyor."

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof Dr. Fazlı Erdoğan da bir daha gayret gösterilmesi halinde anne bebek ölümlerinin azaltılabileceğine dikkati çekti.

Çalıştaya, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 242 aile hekimi, 90 toplum sağlığı hekimi ve sağlık personelleri de katıldı.

3 gün sürecek çalıştayın sonuç bildirgesi rapor haline getirilip anne ve bebek ölümlerine ilişkin sorunların çözümü için çalışma yürütülecek.