Aşıda veri dolandırıcılığına dikkat

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. DPC Kişisel Veri Danışmanlığı CEO’su Sefa Karcıoğlu, Bakanlığın açıklamasının kritik önem arz ettiğini ve vatandaşların kişisel veri ihlaline izin vermemesi gerektiğini söyledi. Karcıoğlu şüpheli durumlarda başvurulması gereken mercileri de sıraladı.

2020’nin başından bu yana dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Aşı çalışmaları sonuçlarını vermeye başlarken, Türkiye dahil bazı ülkeler aşılama programlarının detaylarını vatandaşları ile paylaşmaya başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) vatandaşları aşı dolandırıcılarına karşı dikkatli olması gerektiği yönünde uyardı. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO’su Sefa Karcıoğlu da gündemde yer alan konunun kişisel veri ihlali ile doğrudan bağlantısı olduğunu ve vatandaşların Bakanlığın ve SİBERAY’ın yaptığı açıklamayı dikkate alması gerektiğini ifade etti.

ŞÜPHELİ DURUMLAR VAKİT KAYBETMEDEN BİLDİRİLMELİ

Dolandırıcılık vakalarının çoğunun kişisel veri ihlali sonucu meydana geldiğini belirten Sefa Karcıoğlu, “Veri dolandırıcılığı sadece ülkemizin değil, dünyanın mücadele verdiği bir konu başlığı. Her vatandaşın kişisel verisine sahip çıkması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın aşı dolandırıcılığı konusunda yaptığı uyarı çok önemli. Eğer siber zorbalar sizin kişisel verilerinizi ele geçirmiş ve sizinle iletişim kurmaya çalışmış ise, bilin ki artık hackerların listesindesiniz. Siber zorbalar oltalama yöntemi dediğimiz bu yöntem ile sizin kişisel verilerinizi almak için farklı yöntemlerle denemeye devam edeceklerdir. İşte bu sebeple vatandaşlar, şüpheli durumlarda mutlaka durumu polise bildirmeli veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmalı. Kendisini resmi kurum temsilcisi gibi tanıtan kişilere ve numaralara itibar edilmemeli. Tanımadığımız kişilerden gelen mesajlara itibar edilmemeli, internet ya da cep telefonu üzerinden kayıt adı altında herhangi bir form doldurulmamalı, tanımadığı kişilere Kredi kartı numarası, adres bilgileri, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel veriler ile evde yaşayanların hastalık ve kullandığı ilaçlara ilişkin özel nitelikli kişisel veriler asla bu kişilerle paylaşılmamalı” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere; adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ konulu mesajlara cevap vermeyin. Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.”