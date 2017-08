"Aşıya 1 dolarlık yatırım sağlık harcamalarını 30 dolar azaltıyor" - HÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara: - "ABD rakamları ile aşıya yapılan 1 dolarlık yatırım, genel sağlık harcamalarında 30 dolarlık azalma ve üretimin artması olarak geri dönmektedir" - "ABD'de, difteri-tetanoz-boğmaca aşısı için harcanan her 1 dolar karşılığında 24 dolar masraftan kurtulmak mümkündür. Hemofilus influenza tip B için ise harcanan her 1 dolar, 2 dolar masrafı önlemektedir" - "Örneğin kızamık hastalığı en az 7 gün okula gidememe, 20 kızamık hastalığı geçiren çocuktan birisinde zatürre, her bin çocuktan birisinde beyin iltihabı ve sonrasında sakat kalma ve benzer şekilde her bin kızamık geçiren çocuktan bir veya ikisinde ölüme neden olabilmektedir"

11 Ağustos 2017 Cuma 11:15