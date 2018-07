Avcılar Belediyesi Skolyoz hakkında farkındalık yaratıyor

Doktor bir belediye başkanına sahip Avcılarlılara bir çok alanda ücretsiz sağlık hizmeti götürme konusundaki çalışmaları ile sıkça gündeme gelen Avcılar Belediyesi’nde, Spor İşleri Müdürü olarak görev yapan Yusuf Kara ile okul okul gezerek farkındalık yaratacak Skolyoz Farkındalık Eğitimi’ni konuştuk.



İsterseniz önce skolyoz hastalığını tanıtarak başlayalım. Skolyoz nedir?

Skolyoz, omurganın bel ya da boyun kısmındaki sağa sola ya da kendi etrafında dönemesi ile oluşan bir deformitedir. Çoğunlukla kız çocuklarında olmakla birlikte eğer doğuştan değilse kişilerin ergenlik çağında hastalıkta artış görülüyor. Artış önlenmezse, solum kapasitesi azalması, vücut duruş bozukluğu gibi sorunlar gelişip ilerliyor.

Vücudun ağırlık merkezi bozulduğu zaman, vücut kendini dengeleyebilmek için tek taraf eğiliyor. Siz düzgün durduğunuzu zannediyorsunuz ama alt taraftaki temelde yani omurgada microtravma dediğimiz küçük kaymalar meydana geliyor. Bu microtravmalar ilerleyen zamanlarda büyüyor ve siz farketmeden omurganız eğriliyor.



“Önce İnsan, Önce Sağlık”

Biz ‘Önce İnsan’ felsefesini benimsemiş Avcılar Belediyesi olarak kişilerde bu hastalık hakkında farkındalık yaratarak, erken dönemde müdahale ederek riskleri azaltmak amacındayız. Direkt olarak tedavi etmiyor, hastalığı önlüyoruz. Sonraki süreçte saten vücutta düzelmeler görülüyor.

Ben fizyoterapist olduğum için skolyoz potansiyelinin çok fazla olduğunu gözlemledim. Ağır okul çantası taşıyan çocuklar, tek tarafa yük bindirerek kol çantası taşıyan kadınlar görüyorum. Özellikle Belediyemizin spor salonuna antreman ya da egzersiz için gelen çocuklarda da duruş bozukluğu gözlemliyorum. Duruş bozukluğunu fark ettiğimiz çocuklarımızla hemen görüşerek gerekli çalışmalara başlıyoruz.







Nedir bu çalışmalar? Duruş bozukluğunu fark ettiğiniz kişilere destek süreci nasıl ilerliyor?

Skolyozun iki temel tedavi yöntemi vardır. Birincisi koruyucu tedavi, ikincisi ise koruyucu aşamasını geçmiş hastalar için cerrahi tedavi. Biz koruyucu aşamada devreye giriyoruz.

Öncelikle belediyemize başvuran ya da duruş bozukluğunu fark ettiğimiz hemşehrimize daha önce bir doktora görünüp görünmediğini soruyoruz. Eğer bir röntgen filmi varsa inceliyoruz. Yoksa postür analizi yapıyor yani vücudun duruş şeklinin test ediyoruz. Eğriliği tespit ettikten sonra da vücudun gerginliğini düzeltecek egzersizler veriyoruz. Ben ve hem fizyoterapist hem pilates eğitmenliği yapan uzmanlarımızla birlikte, vücudu dik tutma, esneme, germe, kuvvetlendirme egzersizleriyle hastanın vücudunu olması gereken hale getirerek düzeltmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1 saati bulan zayıf olan kasları güçlendiren, gergin olan kasları gevşetme egzersizleri ile vücuttaki dengeyi sağlıyoruz.

Bu belediyemizin vatandaşa verdiği önemli bir sağlık hizmetidir.



Peki fizik tedavi uygulayabiliyor musunuz?

Fizik tedavi uygulayamıyoruz çünkü burası bir tıp merkezi değil. Biz Avcılar Belediyesi Spor Müdürlüğü olarak hastalığın rehabilitasyon kısmındayız.



HER AİLE ‘ACABA BENİM ÇOCUĞUMDA DA VAR MI’ DEMELİ

Bir yandan hastaların tedavi süreçlerine destek olurken diğer yandan da Skolyoz Hastalığı konusunda farkındalık eğitimleriniz olacak sanıyorum.

Evet. Eylül ayından itibaren ilçemiz genelindeki tüm okulları gezerek 8- 15 yaş arası çocuklarda postür taraması yapacağız.Bunun yanı sıra gittiğimiz okullarda skolyoz nedir, nasıl fark edebiliriz, nasıl tedavi edebilir ve nasıl önleyebiliriz konularını kapsayan seminerler vererek farkındalık yaratmak istiyoruz. Her aile ‘acaba benim çocuğumda da var mı?’ demeli. Bu aşamada çocuğunda skolyoz olduğuna dair şüphe duyan her aile belediyemize başvurabilir. Sonrasında zaten 5-6 kişiyi geçmeyen gruplardan oluşan birebir egzersiz programımızla gerekli çalışmalara başlamış olacağız.



Peki yetişkinler için bir çalışmanız olacak mı?

İlerleyen zamanlarda ‘ergonomi ve egzersiz’ başlıklı bir çalışmamız olcak. Büro ortamında nasıl çalışmalı, nasıl oturmalı ve omurilik sağlığı açısından günümüzün en büyük tehlikesi olarak gördüğümüz cep telefonu kullanımı gibi konularda bilinçlendirme ve bilinçlendirme yönelik programlarımız olacak. Ayrıca yaşlılara sporu sevdirmek için bir projemiz var: Emekli Spor okulu.

Bir de MS hastası ve engelli hemşehrilerimize yönelik bir uzun süredir devam eden çalışmalarımız var. Engelli hemşehrilerimiz belediyemizin spor salonuna gelerek uzman eğitmenlerimiz gözetiminde her hafta sporlarını yapıyorlar.

Bunun dışında yine uzun zamandır devam eden, futbol, masa tenisi, zumba, pilates ve masa tenisi ile ilgili çalışmalarımız var.



Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ağrısız, rahat nefes alabilecekleri kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için tüm Avcılarlı hemşehrilerimizi 444 69 89 numaralı telefonumuzu arayarak kayıt yaptırmaya skolyozu tanımaya davet ediyoruz.