AVM'de virüslere karşı tam koruma

Canpark AVM, TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılan ve Canovate Group tarafından geliştirilen Hycanx Hepa + UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE Güvenli Hizmet Belgesi ile ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ziyaretçi sayılarında artış hızlandı

Anadolu Yakası’nın kalbi Ümraniye’de bulunan, ziyaretçilerine alışveriş ve yaşam keyif sunan Canpark AVM, bulunduğu lokasyon sebebiyle yoğun ziyaretçi akışına sahip. Normalleşme sürecinde yeniden haftanın yedi günü hizmete başlanması, ilk günden itibaren ziyaretçi sayılarındaki artışa yansıdı.

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren “Güvenli Ortam” ilkesi ile hareket eden ve özellikle temizlik-hijyen çalışmalarına fazlasıyla önem veren Canpark Alışveriş Merkezi’nde, Temmuz ayından itibaren restoran ve kafelerde gönül rahatlığı ile sosyalleşmelerin artışı gerçekleşiyor. Sinema ve oyun alanlarına olan ilginin aynı şekilde artması alışveriş merkezine olan yoğun güvenin bir göstergesi oldu.

AVM yöneticileri yaptıkları değerlendirmede; “1 Eylül tarihinden itibaren toplu alanlara giriş için aşı şartı önerisinin kabul edilebilmesi gündemimizde ve bu doğrultuda çalışmalarımızı tamamladık. Aşılanma oranındaki hızlı artışa ek olarak, ziyaretçilerimizdeki sosyalleşme ve güvenli alışveriş yapma talepleri doğrultusunda, yılın son çeyreğinde pandemi öncesi ziyaretçi sayılarına ulaşmayı planlıyoruz” dediler.