Avrupalı Corona virüsüne karşı şalgam içiyor

Adana Ticaret Odası ve bölgesel ekonomi gazetesi Refleks’in desteği, dış ticaret platformu Eximport’un organizasyonuyla gerçekleştirilen Romanya İş Heyeti Ziyareti sona erdi. Romanya’daki temaslarına Bükreş’te Büyükelçi Füsun Aramaz’ı ziyaretle başlayan heyet, Türk İşadamları Derneği Romanya (TİAD), Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantılarının ardından ikili iş görüşmeleriyle sonlandırdı.

iş görüşmeleri sonrası değerlendirme yapan Eximport kurucuları arasında yer alan Mehmet Uluğtürkan, Çin’den yayılan ve can almaya devam eden corona virüsünün Avrupa’da paniğe neden olduğunu söyledi. Romanya’da sokakların boşaldığını, etkinliklerin iptal edildiğini belirten Uluğtürkan, “Bükreş’te girdiğim zincir marketlerde makarna, un, yağ raflarının boşaldığını görmek hayli dikkatimi çekti. Limon ve narenciye raflarının günler öncesinden boşaldığını öğrendim. Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerin en başında narenciye ve şalgam yer alıyor. Bu ürünlerin lideri Çukurova, Avrupa pazarında daha etkin olmalı. İşlenmiş narenciye ve şişe şalgamla Avrupa’ya olan ihracatımızda hamle yapılabilir” dedi.

500 MİLYONLUK PAZARIN GİRİŞ KAPISI

Türk İşadamları Derneği Romanya (TİAD) Başkanı Güven Güngör, Türk iş insanlarının bu ülkedeki etkinliğinin her geçen gün arttığını belirterek, “Romanya’da Türkiye merkezli şirket sayısı her geçen gün artıyor. Bunda Romanya’nın Türk yatırımcı ve iş insanına pozitif bakış açısının önemli payı var. 500 milyon nüfusun yer aldığı Avrupa pazarı için en stratejik, en kazançlı ve en kolay giriş kapısı Romanya. TİAD olarak Romanya’yla ticari ilişkilerini geliştirmek ve bu ülkede yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz” dedi. TİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Demirel de kısa bir süre önce TİAD heyeti olarak Çukurova Bölgesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretin olumlu sonuçlarının alınmaya başladığını söyledi. TİAD Genel Sekreteri Barbaros Yıkar da Romanya’da yatırımı bulunan Türk iş insanlarının üyesi olduğu TİAD’la ilgili bilgi verdi. Yıkar, Romanya’da gerçekleştirilecek yatırımların yüzde 50 ile 90 oranında kademeli olarak hibe ile desteklendiğini anlattı.

TARIM TECRÜBENİZDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ

Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden heyete Dış İlişkiler Birimi Yöneticileri Razvan Parvulescu ve Stefan Gabriel Voineo Romanya iş dünyasıyla ilgili bilgi verdi. Voineo, her iki ülke ekonomi yönetiminin 6 milyar dolar olan dış ticaret hacmini kısa sürede 10 milyar dolara çıkarma hedefinin bulunduğuna dikkat çekerek, “İthalatımızın 7’nci büyük ülkesi Türkiye ile ilişkilerimizi artırma çabamız sürüyor. Biz, Romanya’da daha fazla Türk yatırımcı görmeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede önemli devlet desteklerimizin bulunduğunu, işçilik maliyetlerimizin hala Avrupa’nın birçok ülkesinden ucuz olduğunu, Avrupa’ya açılımda önemli bir giriş kapısı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” diye konuştu. Voineo, Çukurova bölgesini tarımdaki tecrübelerinden dolayı tanıdıklarını belirterek, “Her Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz tarım ve mekanizasyon fuarına sizleri bekliyoruz. Gelirseniz eminim çok farklı fırsatlar yakalayacaksınız” dedi.