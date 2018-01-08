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Baba oğul şekeri ameliyatla yendi

- Gaziantep'te uzun yıllar diyabet ile mücadele eden baba ile oğlu metabolik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Baba oğul şekeri ameliyatla yendi

GAZİANTEP (AA) - Uzun yıllar şeker hastalığıyla mücadele eden baba ile oğlunun, metabolik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamada, ameliyatla birçok kişinin şeker hastalığından kurtulduğunu öğrenen Ali Rıza (67) ve oğlu Zeki Torun'un (42) yapılan tetkikler sonucu birer gün arayla ameliyata edildiği belirtildi.

Baba ile oğlunun sağlık sorunlarının önemli ölçüde giderildiği ifade edilen açıklamada, hastaların yaklaşık bir ay sıvı gıdalarla beslendikten sonra katı gıdalara geçerek istediklerini yiyebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genel cerrahi uzmanı Olcay Arıcı, bir gün arayla ameliyata alınan baba ve oğlunun şeker değerlerinin normal seviyeye düştüğünü anlattı.

Diyabette erken tanının önemine dikkati çeken Arıcı, şunları kaydetti:

"İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan, özellikle tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmekte. Şeker hastalarının bu ameliyat sayesinde şeker değerleri normal seviyelere düşerken, şekere bağlı rahatsızlıkları da ortadan kalkıyor, kilolarını kontrol altına alabiliyorlar. Ayrıca şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek organ hasarları da önlenmiş oluyor. Ameliyatları laparoskopik yani kapalı şekilde yaptığımız için hastalar sosyal yaşamlarına erken dönebiliyor."

Baba Torun ise 23 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ettiğini dile getirerek, "İnsülin ve ilaç kullanmama rağmen şeker değerim yüksek çıkıyordu. Ameliyat öncesi ayak parmaklarımda ağrı ve uyuşma oluyordu. Görme bozuklukları, diyabete bağlı uyku, yorgunluk gibi şikayetlerim vardı. Ameliyat sonrası şeker değerim düştü. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık insülin ve ilaç kullanmıyorum." açıklamasında bulundu.

Zeki Torun da 8 yıldır şeker hastası olduğunu, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.




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AmeliyatDiyabetGaziantep
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