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Babet ayakkabılar masum değil!

Pratik ve rahat olması nedeni ile birçok kadın tarafından tercih edilen babet ayakkabılar, ayaklarda çeşitli problemlere yol açıyor. Diz ve kalçada hissedilen ağrıların temelinde babet kullanımının olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bel fıtığı riskini vurgulayarak, kullanmak isteyen kadınlara taban desteği uygulamalarını öneriyor.

Babet ayakkabılar masum değil!
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, kadınlar tarafından sıkça kullanılan babet ayakkabıların beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. 

Babetler, ayak sağlığını koruyamıyor

Pratik ve rahat olduğu sanılarak kadınların sık kullandığı babet ayakkabıların masum olmadığını belirten Uzm. Dr. Abdullah Şarlak,

“Ayak sağlığı için gereken desteği sağlamazlar. Doğal yürüyüş desteği yoktur. Yere basış şekliniz bozuktur. Sanki çorap ya da karton üzerinde yürürsünüz” dedi. 

Hangi problemlere yol açıyor?

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, babetlerin neden olduğu sorunlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Öncelikle zeminden ayağa gelebilecek darbelere karşı yetersizdir. Yabancı cisim batması kesilme gibi riskleri yeterince önleyemezler. Topuk desteği zayıf olduğu için ağrılara hatta topuk dikeni olarak bilinen şikâyetlere yol açarlar. 

Kronik ayak ağrısına neden oluyor

Ayak kemerine destek vermediği için kronik ayak ağrısı gelişir. Düztabanlık riskinin artmasına neden olur. Ayrıca tabanda bozulmaya bağlı içe basmalar oluşur. Ayak tabanı derisi kalınlaşması sorunu ortaya çıkar. Ayak destek zayıflığına bağlı ayak parmaklarında sürekli kasılma sonucunda parmak deformiteleri gözlenir. Ayak bilek bağlarındaki yüklenmede artış sonucu ayak bilek ağrıları artar.”

Diz ve kalça ağrılarının temel nedeni: Babet kullanımı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzun dönem kullanımına bağlı orta ve ileri yaşlarda ‘kireçleme’ denilen artroz oluşur. Diz ve kalça hissedilen ağrıların temelinde babet kullanımı vardır. Bel ağrısı ve bel fıtık şikâyetlerinde artışlar görülmektedir. Mutlaka kullanmak isteyen kadınlara önerimiz taban desteği uygulamalarıdır.”

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Babet AyakkabıAyak SağlığıAbdullah ŞarlakOrtopedi Ve Travmatoloji
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