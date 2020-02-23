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Bağımlılığa savaş açtılar

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı Yusuf Doğan’ın organize ettiği etkinlikte görüşlerini paylaşan Beyzade Özkahraman bu tür buluşmaları yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Bağımlılığa savaş açtılar
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Sağlık alanında bir çok ilk imza atan ASUDER Başkanı Qp.Dr. Beyzade Özkahraman her türlü bağımlılıkla mücadeleyi kitaplaştırdı.

Alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı konusunda mücadeleyi bilimsel yapmak gerektiğini söyleyen Özkahraman kitapta yer alan bilgileri merkezi Beyoğlu’nda olan Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nda katılımcılara aktardı.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı Yusuf Doğan’ın organize ettiği etkinlikte görüşlerini paylaşan Beyzade Özkahraman bu tür buluşmaları yapmaya devam edeceğini açıkladı. Toplantıya sivil toplum hareketinin önde gelen isimlerinden Yüksel Çengel de katıldı.

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Bağımlılığa Savaş AçtılarBeyzade özkahramanYüksel çengel
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