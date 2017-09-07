Bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kadının bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce beyin damarlarında tıkanma sonucu Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Hediye Arslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, Arslan'ın ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Bursa'dan gelen doktor ekip tarafından başarılı bir operasyonla alındı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Burhan Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Arslan'ın tüm çabalara rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi.

Arslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Akman, "Organlar üç hastamıza hayat ışığı olacak ve iki hastamızın da görmesini sağlayacaktır. Arslan'ın ailesinden organ nakli için onay aldık. Karaciğer ve kornealar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, iki böbrek Bursa Acıbadem Hastanesine gidecek. Organ bağışında bulunan aileye de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.