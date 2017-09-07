Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak

- Bandırma'da beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Bursa'da organ bekleyen 5 hastaya nakledilecek

Bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kadının bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce beyin damarlarında tıkanma sonucu Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Hediye Arslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, Arslan'ın ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Bursa'dan gelen doktor ekip tarafından başarılı bir operasyonla alındı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Burhan Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Arslan'ın tüm çabalara rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi.

Arslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Akman, "Organlar üç hastamıza hayat ışığı olacak ve iki hastamızın da görmesini sağlayacaktır. Arslan'ın ailesinden organ nakli için onay aldık. Karaciğer ve kornealar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, iki böbrek Bursa Acıbadem Hastanesine gidecek. Organ bağışında bulunan aileye de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaOrgan Nakli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5