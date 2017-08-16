Bağışlanan organlarıyla üç hastaya umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının karaciğer ve böbrekleri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra beyin ölümü gerçekleşen Mediha A'nın (50) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine kadının karaciğer ve böbrekleri, Bursa'dan gelen doktorlar tarafından çıkarıldı.

Bandırma Devlet Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Muammer Hayri Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mediha A'nın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Yoğun bakım servisinde üç gün süren tedavi çabalarından sonuç alınamadığını belirten Bektaş, ileri tetkikle görüntüleme yöntemi ile klinik beyin ölümü tanısı konulduğunu dile getirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine kadının ailesinden organ nakli için onay alındığını anlatan Bektaş, "Karaciğer ve iki böbrek, Acıbadem Bursa Hastanesine gidecek. Organ bağışında bulunan aileye, Sağlık Bakanlığı Genel Sekreterliğimiz ve Hastane Baştabipliğimiz adına sonsuz şükranlarımı bildiriyorum." dedi.