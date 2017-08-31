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Bakan Demircan'dan Kurban Bayramı mesajı:

- "Başta hastaneler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken her türlü tedbir alındı" - "Gideceğimiz yerlere sağ salim ulaşmak için trafik kurallarına uyalım. Uykusuz, yorgun argın, alkollü araç kullanmaktan kaçınalım. Canımızı ve başkalarının canlarını tehlikeye atmayalım"

Bakan Demircan'dan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kurban Bayramı'nda sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Demircan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, nice bayramlara erişilmesi temennisinde bulundu.

Vatan topraklarıyla dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını en kalbi duygularla kutlayan Demircan, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Kurbanın, fedakarlık, yakınlaşma ve yardımlaşma anlamına geldiğini belirten Demircan, "Kurbanlarımızın bizleri Allah'a yaklaştıran makbul ibadetler olmasını, aynı zamanda da yardımlaşma duygularını güçlendirerek yakın-uzak bütün kardeşlerimizle daha da yakınlaşmamıza vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Demircan, bayram sürecince verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin, "Başta hastaneler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken her türlü tedbir alındı." bilgisini verdi.

Milletin sağlığı için yoğun emek harcayan, bayramda dahi büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunan ve bayramlarını kutlayan Demircan, şunları kaydetti:

"Bayramda sağlık çalışanlarımız kadar, vatandaşlarımıza da görev ve sorumluluklar düşmektedir. Unutmayalım ki en büyük bayram, sevdiklerimizle birlikte olmaktır. Maalesef bayram trafiğinde her yıl yüzlerce insanımız hayatını kaybetmekte, birçok yuvaya ve yüreğe ateş düşmektedir. Gideceğimiz yerlere sağ salim uluşmak için trafik kurallarına uyalım. Uykusuz, yorgun argın, alkollü araç kullanmaktan kaçınalım. Canımızı ve başkalarının canlarını tehlikeye atmayalım."

Bakan Demircan, bayramlarda beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılmasının ve ölçünün kaçırılmasının sağlık üzerinde olumsuz etki yapabildiğine dikkate çekerek, özellikle sağlık sorunları olan vatandaşlardan beslenmelerine dikkat etmelerini istedi.

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Bakan DemircanHastanelerKurbanKurban Bayramı
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