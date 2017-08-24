Bakan Demircan'dan yapay deri üreten Ovalı'ya davet

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kan ve kök hücreden ürettiği "yapay deri" ile ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneğinin "En İyi Deneysel Araştırma" ödülüne layık görülen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'yı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğine davet etti.

Hemotoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Aa muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın aldığı ödülden dolayı kendisini aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

Ovalı, Bakan Demircan'ın ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneğinin "En İyi Deneysel Araştırma" ödülüne layık görülmesinden dolayı gururlandığını ifade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız ile yaptığımız telefon görüşmesinde, 'Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bu projeleri yönetecek olan en önemli organizasyonlardan birisi ve önemli bilim adamlarını burada görmek istiyoruz. Burada yer almak ister misiniz?' dedi. Ben de 'Onur duyarım' dedim. Olmayı istediğim bir yer ve kabul ettim. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmeden sonra da TÜSEB Başkanı Fahrettin Keleştemur aradı."

"En İyi Deneysel Araştırma" ödülüne layık görülen "yapay deri" üretimine ilişkin haberlerin kamuoyunda yer almasının ardından büyük bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Ovalı, birçok merkezden kendisine talep geldiğini söyledi.

- "Yapay deri önce çocuklarda uygulanacak"

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şener ile bir görüşme yaptığını anlatan Ovalı, şöyle devam etti:

"1 Eylül'den itibaren 30'a yakın vakada bunu test edeceğiz. Vakalarımızı 3 ayrı formda test edeceğiz. Bunlardan biri zaman harcamadan hali hazırdaki yanığı gördüğümüz hastanın yanığını kapatacağımız bir form. İkinci form ise hastanın kendi hücreleri ile yapılan bir form. O makalemizdeki en başarılı kısım zaten. Üçüncüsü ise ana kaynaktan alıp tüm insanlara kullanabileceğimiz bir model. 20'şerli gruplar olmak üzere bu yıl sonuna kadar Türkiye'deki 60 vaka üzerinde bunu uygulayacağız. Bütün masrafları da bizim tarafımızdan karşılanacak."

İkinci derece yanıklarda başarılı olacaklarını ifade eden Ovalı, "Bizim asıl istediğimiz üçüncü derece yanıklar. Ondaki başarıyı görürsek, bütün dünyadaki insanların çok işine yaracak." dedi.

Yapay deri nakli yapacakları ilk hasta grubunu da belirlediklerini ifade eden Ovalı, "Uygulayacağımız ilk grubun çoğunluğunu çocuklar oluşturacak. 17 yaş ve altı üç hastada bunu ilk etapta test edeceğiz." diye konuştu.