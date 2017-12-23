Başkentte aynı anda iki hastaya böbrek nakli yapıldı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı anda yapılan ameliyatlarla iki hastaya nakledildi.

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kozak ve Doç. Dr. Tahir Özer başkanlığındaki iki ayrı ekip, beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan kişinin böbreklerini uzun süredir nakil bekleyen Ahmet Değer ile adının açıklanmasını istemeyen diyaliz hastasına başarılı operasyonlarla nakletti.

Böbrek nakli yapılan, yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 57 yaşındaki Değer, 20 yıldır diyabet hastası olduğunu ve 10 yıldır da nakil olmayı beklediğini söyledi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşadığını, haftanın üç günü diyalize girmek için OSTİM'deki diyaliz merkezine geldiğini belirten Değer, "Diyaliz, gerçekten çok zor bir süreç. O günlerde 10 saatim diyalizde geçiyordu. Diyalizden çıkınca da çok bitkin ve yorgun oluyordum." dedi.

Değer, diyabet hastası olduğu için nakil olamayacağını düşündüğünü anlatarak, şu an gayet sağlıklı olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını dile getirdi.

Haber geldiğinde çok şaşırdığını ifade eden Değer, "Gece telefon edilince hemen hastaneye geldik. Bizimle 5 kişi daha sırada bekliyordu. Çok heyecanlandım. O sırada bazı testler yapıldı. Nakil yapılabileceği söylenince ailem ve çocuklarım havalara uçtu. 10 yıldan sonra birden bire rahata kavuşmak çok güzel." görüşünü paylaştı.

Böbrek naklinden 6 ay önce de baypas ameliyatı olduğunu belirten Değer, üst üste zorlu operasyonlar geçirdiğini kaydetti.

- "İki böbrek olunca heyecan iki katına çıktı"

Nakil ekibinin başında yer alan Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kozak da aynı anda iki salonda birden iki ekibin ameliyata başladığını söyledi.

Kozak, "Nakil merkezi başkanı olarak bir ekibin başında ben, diğer ekibin başında ise yardımcım Doç. Dr. Tahir Özer vardı. Nakil merkezlerinin çoğunda aynı anda böbreği takıp çıkaracak ekip olamayabilir ama biz tecrübe ve ekip olarak buna sahibiz. Yorulsak da sonunda mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

Kozak, aynı anda farklı salonlarda yapılan böbrek ameliyatlarının 6 saat sürdüğü bilgisini paylaştı.

İkinci böbrek nakli ekibinin başındaki Doç. Dr. Tahir Özer de nakil sürecine ilişkin şunları dile getirdi:

"Kadavra çıktığı anda bizim haberimiz oluyor. O anda da hepimizde tatlı bir heyecan ve telaş başlıyor. Nefroloji bölümündeki meslektaşlarımızla hasta seçimini yapıyoruz. Hasta seçimini yapıp buna karar verdikten sonra bunu hastalara aktarmak da çok zor bir durum oluyor.

İki böbrek olunca heyecan da iki kat artıyor. Bizim de çok sık yaptığımız bir iş değil. Biz büyük bir merkeziz. Daha önce de aynı anda iki masada çalıştığımız oldu. Aynı anda iki masada bu işi yapmak gerçekten zor ve heyecanlı bir süreç."

- "Yarısından fazlası diyabet hastası"

Böbrek nakli olan hastaların takibi, ameliyat sonrasında nefroloji bölümünde gerçekleştirildi.

Nefroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Oğuz, diyabetin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, diyalize girenlerin yarısından fazlasının diyabet hastaları olduğunu söyledi.

Oğuz, diyabetin önlenmesi ve tedavi edilmesinin böbrek hastalığını da engelleyebileceğini vurguladı.

Değer'in hem kalbi hem de böbreğinde sorun olduğunu dile getiren Oğuz, "Diyabet, aynı zamanda göz ve ayaklarda sorun oluşturabilir. Toplumun bu konuda bilincini artırmak lazım. Kadavra, böbrek nakli için çok önemli. Böbrek yeniden hayat kazandırıyor." dedi.