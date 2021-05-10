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Bayramda kilonuzu 6 adımda kontrol edin

Ramazan ayında beslenme saatlerinin geç saatlerde olması ve öğün sayısındaki azalmalar sebebiyle, bayramda yenmesi gerekenden çok daha fazlasını yeme arzusu doğabiliyor ve ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizma, sindirim problemleri yaşamamıza sebep oluyor. Bayramların olmazsa olmazları olan şerbetli tatlılar, çikolatalar, börekler kan şekerinizi birden yükseltir, sindirim sorunlarına sebep olur ve enerji içeriği yüksek besinler olduğundan kilo kontrolünü sağlayamamanıza sebep olabilir. Fakat, bu durumu tersine çevirmek mümkün.

Bayramda kilonuzu 6 adımda kontrol edin
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Ramazan bayramını rahat geçirmenin ve kilo kontrolü sağlamanın elimizde olduğunu kaydeden Diyetisyen İrem Çelik, bayramda kiloyu kontrol etmenin 6 adımını açıkladı.

1-Kahvaltınızı hafif yapın:

Herkesin evde, ailece geçireceği bu bayramda kahvaltı sofranızda ‘’yok yok’’ olmasın. Kızartmaları sofranıza dâhil etmeyin. Çiğ sebzeler, çok yağlı ve tuzlu olmayan peynirler, yumurta ve zeytin ile kahvaltınızı tamamlayın. Ramazan boyunca sofralarınızı süsleyen pide, artık yerini tam buğday veya çavdar ekmeğine bıraksın ve kahvaltıda tüketeceğiniz tam buğday veya çavdar ekmeği kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olacaktır.

2-Öğün sayınızı arttırın:

Ana öğünlerinizi, ara öğünler ile destekleyin. Öğünlerinizin arasını 2 saatlik zaman dilimleri olacak şekilde ayarlamaya çalışın. İki öğün arası en fazla 4 saat olabilir, 4 saatin üzerinde kendinizi aç bırakmayın. Ramazan ayı boyunca yavaşlamış olan metabolizmanızı, öğün sayınızı arttırarak uyarın. Siyah çay yerine, bitki çayı ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketeceğiniz kuruyemişler/kuru meyveler iyi bir ara öğün olacaktır.

3-Eti öğlen, sebzeyi akşam yiyin:

Et grubu içeren bir yemek yiyecekseniz bunu öğle yemeğinizde yiyin, böylelikle sindirimi için gerekli zamanı kazanmış olursunuz. Akşam yemeğinde daha hafif, sebze yemekleri tercih edin. Akşam yemeğinde yiyeceğiniz zeytinyağlı bir sebze yemeği, şişkinlik hissiyatı oluşturmadan, geceyi rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Kabızlık problemiyle karşılaşmamak için beslenme programınıza sebze ve meyveyi mutlaka dahil edin.

4-Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin:

Bayramda şerbetli tatlı tüketimi oldukça yaygındır, fakat şerbetli tatlılar bağırsak ve mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Tatlı yerine, meyve veya kuru meyveler tercih edebilirsiniz. ‘’Bayramı tatlı olmadan geçiremem’’ diyorsanız da, sütlü tatlılara yönelin ve tabii ki porsiyon kontrolüne dikkat edin.

5-Bol bol su için:

Günde 2-2,5 litre kadar su içmeye özen gösterin ve ramazan ayında azalan su tüketimiyle kaybettiğiniz sıvıyı yavaş yavaş yerine koymaya başlayın. Havaların ısınmasıyla da vücudunuzdaki sıvı kaybının daha da çoğaldığını unutmayın. Diğer sıvı tüketimiyle, su tüketimini birbirine karıştırmayın. Sıvı tüketimini az şekerli veya şekersiz kompostolar, az şekerli veya şekersiz ev yapımı limonatalar veya ayran ile destekleyin, ama bunları içmeniz gereken 2-2,5 litre sudan ayrı tutun.

6-Evde egzersiz yapın:

Son olarak, haftanın 4 günü evde yapabilecek 25-30 dakikalık basit egzersizlerin bile, kan şekerini düzenlemeye, kolesterolü kontrol altında tutmaya ve bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olacağını unutmayın.

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İrem ÇelikKilo KontrolüKahvaltıSağlıklı BeslenmeSağlık
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