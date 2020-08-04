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Bayramda Yemeği Fazla Kaçırdıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, bayramda yemeği fazla kaçıranlar için bir detoks önerisi paylaştı.

Bayramda Yemeği Fazla Kaçırdıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!

Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedenimizi arındırmak ve fazlalık oluşturan bizi rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksunu yapmayı deneyebilirsiniz. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.

Sabah kahvaltısı;

* 4 yemek kaşığı kadar yoğurt
* 2 yemek kaşığı kadar yulaf
* 1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz
* 10 tane çiğ badem veya fındık
* 1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu
Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.

Ara öğün;

* 1 fincan kiraz sapı bitki çayı
Öğle yemeği;

* 200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)
Karaciğer temizleyici smoothie tarifi

* ½ su bardağı marul
* ½ su bardağı maydanoz
* ½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)
* 1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)
* 1 adet limon (soyulmuş)
* 2 dilim taze zencefil
* 1 yemek kaşığı chia tohumu
* 1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar
* ½ su bardağı içme suyu
Ara öğün;

* 1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve
* 10 tane çiğ badem veya fındık
Akşam yemeği;

* 6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)
* 1 kase yoğurt
* Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)
Gece;

* 1 fincan melisa çayı

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