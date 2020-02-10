Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ekonomi Bakanlığı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Sevim Kadir Koçak Borsada endekslerin değişimi TİM
LG'nin ülke başkanı oldu
LG'nin ülke başkanı oldu
Marmaray'a zam geldi
Marmaray'a zam geldi
Vatandaş aktara koştu
Vatandaş aktara koştu
Oraya da uçacaklar
Oraya da uçacaklar
Ocak ayının liderleri
Ocak ayının liderleri

Bel sağlığını korumanın 7 anahtar noktası

Bel ağrısı, genel inanışın aksine sadece ağır işlerle uğraşan mesleklerde değil, ofis çalışanlarında da sıklıkla görülmektedir. Özellikle kadınlarda görülme olasılığı, erkeklere göre çok daha yüksektir. Bu ağrılara, genellikle düzgün spor alışkanlığı olmayan çalışanlarda, daha sık rastlanmaktadır. 

Bel sağlığını korumanın 7 anahtar noktası
banner17

Bel ağrısı sebeplerini değerlendiren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Aşırı zorlayıcı yüklerin altına girmek ve fiziksel olarak kendimizi aşırı zorlamak bel ağrısının öncelikli nedenlerinden birisidir. Tekrarlayıcı hareketler, özellikle ofis sandalyelerinde yapılan sağa sola dönmeler yada öne arkaya aşırı uzanmalar, bel ağrısının diğer nedenlerindendir. Ayrıca inaktivite, yani uzun süre aynı pozisyonda çalışmak da bel bölgesini olumsuz etkilemektedir” dedi. 


 
Bel sağlığını korumak için yapılmasını gerekenleri anlatan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları anlattı: 
 
1-Ağır işlerde çalışanlar için mutlaka bel bölgesini kuvvetlendiren kuvvet egzersizleri ve bölgedeki kasları gevşeten germe hareketleri önemlidir.
 
2-Günde yapılacak yarım saatlik yürüyüşler bile, bel ve karın kaslarının uygun gerginlikte kalmalarına faydalı olacaktır. 
 
3-Aşırı kilo, kas zayıflıkları kadar bel bölgesine aşırı yük bindiren bir sorundur ve kilo kontrolü bel sağlığı için önemlidir.
 
4-Ofis masasının ve sandalyesinin ergonomik yapısı gün boyu bize yardımcı olan yada bizi yoran yapıda olabilir. Uygun sandalye yüksekliği, bel için önemlidir. 
 
5-Aşırı yoğun ofis ortamlarında çalışanlar, sıklıkla uzun saatler masalarına bağlı hareketsiz bir şekilde çalışmaktadırlar. Oysaki, saatte bir ofis içerisinde atılacak bir tur bile, kaslarımızı ve eklemlerimizi rahatlatacaktır. 
 
6-Kadınlarda ayakkabı topuk yükseklikleri de bele aşırı yük bindirebilmektedir. Ayakkabılar ne aşırı yüksek, nede aşırı düz olmamalıdır, ikisi de bele ve sırta aşırı yük bindirebilir.
 
7-Aşırı koruyucu olmakta, vücudumuza bazen gereğinden fazla iş yükü bindirebilmektedir. Burada önemli olan, ne aşırı gevşek, nede aşırı sert bir duruşa vücudumuzu zorlamamaktır. Sadece onu iyi dinlememiz bize yeterlidir.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bel Sağlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort