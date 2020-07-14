“Ben Yemem!” Diyebilmek…

Hayrettin Özaydın, doğru beslenme alternatifi ve tüketim alışkanlıklarına bir eleştiri olarak ortaya koyduğu ikinci kitabı "Ben Yemem!" okurlarıyla buluştu.

“En iyi dostunuz olan vücudunuza iyi bakın.” diyen yazar, okurlarına yaşamı boyunca hisleri ve yaşadığı değişim üzerinden vegan beslenmenin doğal dengeyi ne denli koruduğunun altını çiziyor. Özaydın, gelişigüzel beslenme alışkanlıklarının, insanın fiziksel özelliklerinden ruhsal yaşamına kadar birçok anlamda oluşturduğu tahribata dikkat çekiyor.

“Sağlıklı yaşam tarzının uzun vadeli bir savunucusu olun”

Hiçbir yerden veya kişiden alıntı içermemekle birlikte tamamen kendi beslenme şeklini anlattığını ifade eden yazar “Sağlığınız iyi ise bu tavsiyeler ile yaşamınızı daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Sağlıklı yaşam tarzının uzun vadeli bir savunucusu olun, bitki temelli gıdaların yararı hakkında araştırın o zaman emin ve bilgili olursunuz! Bazı kitaplar bakış açınızı genişletecek, hayvanlar veya yaşam hakları konusunda düşünme şeklinizi değiştirecektir. Bu kitabı yazarken insanların et yemeyi haklı gösterecek bir sürü nedeni olabileceğini, biliyordum. Ancak değişim sürekliliktir. İnsan düşünerek bulur ve uygular. Obezite, geleceğimizi tehdit eden en önemli rahatsızlıklardan biri ve hayvansal ürünlere dayalı kanıtlanmış nedenleri var. Ama ‘Dur!’ denilmiyor. Her şeyden önemli olan söylendiği gibi insan sağlığı ise o zaman buna önlem almak çok kolay olurdu.” diye konuştu.

Özaydın, hayvanların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğinin de altını çizerek kitabın gelirlerinin Encander (Engelli ve Muhtaç Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği) Derneği’ne bağışlandığını söyledi.

“Böyle güzel bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz”

Encander Derneği’nin Kurucu Başkanı Zühal Kadıoğlu, ‘Ben Yemem’in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında böyle güzel projede yer aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek yazar Özaydın’a teşekkür etti.

Hayvanlarımızın çoğu engelli, felçli, kanser. Hayatının sonlarındalar. Biz, tamamen insanın ötekileştirdiği engelli hayvanlara yer vermek istedik. Engel, hayatın her döneminde var. İnsanlarda var, iş yaşamında var, hayvanlarda da var. Biz ona el attık çünkü bu alan hem meşakkatli hem acı dolu hem masraflı fakat onların da yaşama hakkı var.

“Engelli hayvanları yok saymayalım”

Siz, ‘Ben Yemem’ kitabınızda ‘Nasıl hayvanlara evde bakıyor isek kesip yemeyelim’ diye bahsediyorsanız, biz de ‘Engelli hayvanları yok saymayalım’ diyoruz. Onlar hayatın bir parçası, bizim yaşam biçimimizin bir hali. Onları da kucaklamamız gerekiyor.

Açıkçası bu proje bizim için ciddi bir motivasyon oldu. Teşekkür ediyoruz Encander adına sayın Hayrettin Özaydın’a, kitabının gelirini bizlere bağışlayarak destek verdiği için. Birlikte böyle bir projede yer almak çok onur verici. Tekrar bağışınız için teşekkür ediyoruz’ dedi.

Kitap Encander Dernek Merkezi’nden ve tüm dijital kitap portallarından temin edilebilmektedir.