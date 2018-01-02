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Beyin ölümü gerçekleşen kadın 3 hastaya umut oldu

- Bayburt'ta kaldırıldığı hastanede beyin fonksiyonları tamamen duran kadının bazı organları nakil için alındı

Beyin ölümü gerçekleşen kadın 3 hastaya umut oldu

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan karaciğeri ve böbrekleri, organ bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

Beyin kanaması nedeniyle 3 gün önce Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan 61 yaşındaki K.Ö'nün beyin ölümü gerçekleşti.

Bayburt Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile hastane yetkililerinin görüştüğü K.Ö'nün ailesi, organ bağışına olumlu yanıt verdi.

Bunun üzerine Malatya'dan gelen hekimler tarafından yapılan operasyonla hastanın karaciğeri ile iki böbreği alındı.

K.Ö'nün karaciğeri Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Malatya'ya, böbreklerinden biri de karayoluyla Samsun'a gönderildi. Hastanın diğer böbreği ise havayoluyla Ankara'ya sevk edilmek üzere karayoluyla Trabzon'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt'ta ilk kez gerçekleşen organ bağışının, 3 kişiye umut olduğunu belirterek, alınan sağ böbreğin Ankara, sol böbreğin Samsun, karaciğerin ise Malatya'daki hastalara nakledileceğini kaydetti.

Bayburt'ta organ bağışının artmasını temenni ettiklerini vurgulayan Hancı, "Organ bağışı, organ yetmezliğine maruz kalmış ve yaşam standardı çok düşük, ölümle yüz yüze hastalarımızın hayatını kurtarmaktadır. Bu hastamız kendisi organ bağışı yapmamış ancak aile yakınlarının onay vermesiyle bu nakil gerçekleşti. Yine aile, bağış yaptıkları kişilere de isimlerinin verilmemesini istedi." diye konuştu.


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BayburtBeyin ölümüOrgan Bağışı
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