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Beyin ölümü gerçekleşen kadın 5 hastaya umut oldu

- Bursa'da kaldırıldığı hastanede beyin fonksiyonları tamamen duran yaşlı kadının bazı organları nakil için alındı

Beyin ölümü gerçekleşen kadın 5 hastaya umut oldu

BURSA (AA) - Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kadının bağışlanan karaciğeri, böbrekleri ve korneaları organ bekleyen 5 hastaya nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, iki hafta önce beyin kanaması sonucu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 75 yaşındaki F.C'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, F.C'nin ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları başarılı bir operasyonla alındı.

Karaciğerin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir kişiye, böbreklerden birinin ise Bursa'da özel bir hastanede yatan hastaya nakledileceği, diğer böbrek ile kornealar için uygun kişilerin belirlenmesinden sonra işlemlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Hastane yöneticisi Opr. Dr. Engin Paralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftadır tedavisi süren hastayı tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu kaybettiklerini söyledi.

Bu üzücü olayın ardından organ bağışı konusunda çalışmalara başladıklarını belirten Paralı, "Hastanın ailesinin engin gönüllülüğü sayesinde organlar bağışlanacak." dedi.

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen ise aileye bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.

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