Binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor

İSTANBUL (AA) - Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” tamamlandı.

Migros, Ariel ve TOG'un ortak açıklamasına göre, Migros, Ariel ve TOG iş birliği ile bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” tamamlandı. 56 ildeki Migros mağazalarında toplanan binlerce çocuk kıyafeti Ariel tarafından yıkanıp temizlendi. Kıyafetler, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından 20 şehre ulaştırılarak bir kez daha binlerce çocuğun yüzünü güldürecek.

Toplumsal dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdürerek çocukların yüzünü güldürmek amacıyla 2010 yılında başlatılan “Kıyafet Bağış Kampanyası”nda bu yıl 60 bin kıyafet bağışlandı. Kampanya ile yedi yılda toplam bağışlanan kıyafet sayısı 660 bin olurken, 2010 yılından bu yana 283 bin çocuğa ulaşılmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, 56 ilde gerçekleştirilen kıyafet bağış kampanyasının her zaman olduğu gibi toplumun her kesiminden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Ülkemizin toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğine duyduğumuz sonsuz güvenle 2010 yılında başlattığımız kampanya bu yıl da büyük ilgi gördü. Ariel olarak toplanan binlerce kıyafeti yıkayıp tertemiz hale getirdik. Kampanyamıza katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Önümüzdeki yıllarda da proje ortaklarımızla birlikte kampanyamızı sürdürerek hem ailelere bir nebze olsun destek olmaya hem de çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Migros Ticaret AŞ Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, şunları kaydetti:

“Migros olarak tam 64 yıldır hizmet verdiğimiz bu topraklarda, 7’den 70’e, 81 ildeki müşteri kitlemizle çok özel bir gönül bağımız var. Üreticilerden çiftçiye, çalışanlarımızdan, tedarikçilerimize ve müşterilerimize, bu dev ekosistem içinde büyük ve güçlü bir aile ruhuyla çalışıyoruz. Bu ruh, sadece sunduğumuz ürün ve hizmetlere değil, dokunduğumuz her alana da anlam ve değer katıyor. Bizim için en kıymetli olan da budur. Bu yıl da müşterilerimiz kampanyamıza tam 60 bin kıyafet bağışlayarak ne denli büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Destek veren tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.”

TOG Yönetim Kurulu Üyesi Didem Duru ise bu yıl toplanan kıyafetler ile 20 şehirde binlerce çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktararak, “Toplum Gönüllüsü gençlerin enerjisi ile kıyafetleri çocuklara ulaştırmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gençler, kampanya kapsamında toplanan kıyafetlerin 20 bin adedini 13 bin çocuğa ulaştırmayı hedefliyor. Gençlere inanan ve bu sosyal projeye yatırım gerçekleştiren değerli iş birlikçilerimize ve proje kapsamında kıyafet bağışlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız.” değerlendirmesinde bulundu.