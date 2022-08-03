Hem sağlıklı yaşamı hem de sürdürülebilirliği desteklemesiyle bitkisel bazlı gıdalara yönelim

her geçen gün daha çok artıyor. Bitkisel bazlı gıdaların, gezegen dostu bir yaşam biçimini

desteklediğini ifade eden MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ,

bitkisel bazlı gıdaların, karbon emisyonu salınımın azaltılması ve doğal kaynakların korunması

açısından avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.

“Hayvansal ürünlerin bitkisel alternatifleri artıyor’’

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de son yıllarda bitkisel bazlı ürün çeşitliliğinin arttığını

söyleyen Akdağ, “Bitkisel bazlı gıdalar özellikle Avrupa ve ABD’de büyük ilgi görüyor.

Ülkemizdeki tüketicilerin bu yöndeki talepleri de giderek artıyor. İnsanlar günümüzde sağlıklı

yaşam, doğal kaynakları ve çevreyi koruma, hayvan refahı gibi çeşitli sebeplerle bitkisel bazlı

gıdalara yöneliyor. Dahası içinde bulunduğumuz bu dönemde iklim ve gıda krizi çanları

çalıyor. Bunlara yönelik atılması gereken çözüm adımları arasında bitkisel bazlı gıda üretimi

ve çeşitliliğinin arttırılması da yer alıyor.’’

“Bitkisel bazlı gıdaların önü açılmalı”

Bitkisel bazlı gıdalarda çeşitliliğin artmakta olduğunu işaret eden Akdağ, “Bitkisel bazlı

beslenmede; meyveler, sebzeler, tahıllar (yulaf, arpa vb.), baklagiller ve bitkisel yağlar

(zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır yağı, margarin vb.) gibi birçok seçenek yer alıyor. Bunlara et,

süt, peynir gibi hayvansal gıdaların bitkisel alternatifleri de ekleniyor. Bitkisel bazlı gıdalara

talep arttıkça, bu alanda inovasyon, yeni ürün geliştirme ve yatırımlar da artıyor. Geleceğin

gıdalarının başında gezegenimizin ve insanların sağlığına olumlu etkide bulunabilecek bitkisel

bazlı gıdalar yer alıyor. Ancak henüz bunlara yönelik yasal düzenlemenin hazırlanmamış

oluşu, ürün çeşitlendirme ve inovasyonunun önünü kapıyor. Bu durum gıda sektöründeki

gelişimi frenlediği gibi, bitkisel bazlı gıdalarla beslenmek isteyen tüketicilerin de seçeneklerini

daraltıyor. Buna yönelik çalışmaların başlatılması çağrısında bulunuyoruz ve çalışmalara

katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağımızın altını çiziyoruz.” dedi