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Bitkisel bazlı gıdaların önü açılmalı

Hem sağlıklı yaşamı hem de sürdürülebilirliği desteklemesiyle bitkisel bazlı gıdalara yönelim her geçen gün daha çok artıyor. Bitkisel bazlı gıdaların, gezegen dostu bir yaşam biçimini desteklediğini ifade eden MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bitkisel bazlı gıdaların, karbon emisyonu salınımın azaltılması ve doğal kaynakların korunması açısından avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.

Bitkisel bazlı gıdaların önü açılmalı

Hem sağlıklı yaşamı hem de sürdürülebilirliği desteklemesiyle bitkisel bazlı gıdalara yönelim
her geçen gün daha çok artıyor. Bitkisel bazlı gıdaların, gezegen dostu bir yaşam biçimini
desteklediğini ifade eden MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ,
bitkisel bazlı gıdaların, karbon emisyonu salınımın azaltılması ve doğal kaynakların korunması
açısından avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.
“Hayvansal ürünlerin bitkisel alternatifleri artıyor’’
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de son yıllarda bitkisel bazlı ürün çeşitliliğinin arttığını
söyleyen Akdağ, “Bitkisel bazlı gıdalar özellikle Avrupa ve ABD’de büyük ilgi görüyor.
Ülkemizdeki tüketicilerin bu yöndeki talepleri de giderek artıyor. İnsanlar günümüzde sağlıklı
yaşam, doğal kaynakları ve çevreyi koruma, hayvan refahı gibi çeşitli sebeplerle bitkisel bazlı
gıdalara yöneliyor. Dahası içinde bulunduğumuz bu dönemde iklim ve gıda krizi çanları
çalıyor. Bunlara yönelik atılması gereken çözüm adımları arasında bitkisel bazlı gıda üretimi
ve çeşitliliğinin arttırılması da yer alıyor.’’
“Bitkisel bazlı gıdaların önü açılmalı”
Bitkisel bazlı gıdalarda çeşitliliğin artmakta olduğunu işaret eden Akdağ, “Bitkisel bazlı
beslenmede; meyveler, sebzeler, tahıllar (yulaf, arpa vb.), baklagiller ve bitkisel yağlar
(zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır yağı, margarin vb.) gibi birçok seçenek yer alıyor. Bunlara et,
süt, peynir gibi hayvansal gıdaların bitkisel alternatifleri de ekleniyor. Bitkisel bazlı gıdalara
talep arttıkça, bu alanda inovasyon, yeni ürün geliştirme ve yatırımlar da artıyor. Geleceğin
gıdalarının başında gezegenimizin ve insanların sağlığına olumlu etkide bulunabilecek bitkisel
bazlı gıdalar yer alıyor. Ancak henüz bunlara yönelik yasal düzenlemenin hazırlanmamış
oluşu, ürün çeşitlendirme ve inovasyonunun önünü kapıyor. Bu durum gıda sektöründeki
gelişimi frenlediği gibi, bitkisel bazlı gıdalarla beslenmek isteyen tüketicilerin de seçeneklerini
daraltıyor. Buna yönelik çalışmaların başlatılması çağrısında bulunuyoruz ve çalışmalara
katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağımızın altını çiziyoruz.” dedi

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Anahtar Kelimeler:
MÜMSADEbru Akdağ
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