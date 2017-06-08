Bolu Valisi Baruş'tan ilik bekleyen hastalara destek

BOLU (AA) - Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, ilik nakli bekleyen hastalara umut olmak için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Bolu Valiliği koordinesinde Türk Kızılayının, ilik nakli bekleyen hastalara umut olmak amacıyla Valilik önünde kurduğu bağış çadırına giden Baruş ve eşi, kök hücre bağışı için kendilerine verilen formları doldurduktan sonra 3 tüp kan verdi.

Vali ve eşi, kan verdikten sonra bir süre daha çadırda kalarak vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki Güler Gökmen ve onun gibi ilik bekleyen vatandaşlar için bağış yaptıklarını ifade etti.

Baruş, Bolu’nun kan bağışında çok duyarlı bir il olduğunu ve bu kapsamda Türkiye ortalamasının 10 kat üzerinde bağış yaptığını bildirdi.

İlik nakli bekleyen hastalar için bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür eden Baruş, "Kampanyadaki yetkili arkadaşlarımızdan, 2 yıl önce Zeynep kızımızın lösemi tedavisi için ilik nakli kampanyasında yaklaşık 4 bin bağışçının kan örneği verdiğini öğrendik, bu çok mutluluk verici bir olay. Bolu kök hücre bağışında Türkiye ortalamasının 10 kat üzerinde. Türkiye ortalamasına göre 500 kişiden 1’i kan bağışında bulunurken, Bolu’da bu sayı 50’de 1. Bundan büyük sevinç duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde başlatılan koordinasyon projesi çerçevesinde verilen kan örneklerinin ilik bankasında toplandığını ve bir hastaya uyduğu takdirde ilik naklinin gerçekleştiğini ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Bolu’dan 39 kişiden ilik nakli gerçekleşti. Bir de sırada varmış. Gerçekten insanların hayatını kurtarmak, özellikle küçük yaşta hastalığa yakalanan çocuklarımızın geleceğe sevinçle bakmasını sağlamak, ailelerini mutlu etmek çok gurur verici bir olay. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı bağışa çağırıyorum. Umarım bağışlarımızla Güler kızımıza uygun bir ilik bulunur. Kısa zamanda sağlığına kavuşur ve ailesi ile birlikte mutlu bir hayatı sürdürür."