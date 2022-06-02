Boyun fıtığının 18 maddede nedenleri, belirtileri ve tedavisi nedir?

Boyun fıtığı hakkında bilgi veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi:

“Boyun fıtığı dediğimiz hastalıkta, omurların arasındaki disklerin yapısının bozulması sonucu içerisinde bulunan yapının, eklem boşluğundan dışarıya çıkarak omurilik kanalını daraltması ve oradan geçen sinirler üzerinde baskı oluşturmasıdır. Sinir baskı altında olduğunda, uyardığı kasları iletimi doğru olarak sağlayamaz, bununla birlikte ağrı ve baskının büyüklüğüne göre, kaslarda güç kaybı görülebilir. Boyun fıtığı tanısı doktor tarafından yapılan fiziksel muayene, nörolojik muayene ve MRG gibi radyolojik tetkiklerle konulabilir. Hiçbir zaman unutmayalım ki, vücudumuzda bozulan bir yapıyı onarmaya uğraşmaktansa, o yapıları sağlamken koruyabilmek çok daha kolay ve doğrudur. Bu yüzden özellikle masa başında çalışırken, postürümüze dikkat etmeliyiz ve sakatlık oluşmadan kaslarımızı kuvvetli tutmalıyız.” dedi.

Boyun fıtığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Boyun fıtığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları anlattı:

Boyun fıtığının nedenleri:

1-Travma (Düşme, Çarpma , Trafik Kazaları, Dövüş sporlarında alınan darbeler gibi),

2-Omurlar ve diskler, yaşla birlikte sıvı kaybeder, zamanla yüklenmelere karşı diskin dayanıklılığı azalır,

3-Yanlış duruş ve omurganın kötü kullanımı yine diskin yapısını bozar,

4-Kontrolsüz yapılan ani hareketler, uzun süreli masa başında çalışmaya bağlı sabit pozisyonda kalma da disklerin yapısının bozulması için zemin oluşturmaktadır,

Boyun fıtığının belirtileri:

5-Boyun ve ense bölgesinde ağrı,

6-Omuz , kollar ve kürek bölgesine vuran ağrılar,

7-Omuz, kollar ve parmaklara vuran uyuşma ve karıncalanmalar,

8-Omuz, kollar ve parmaklarda kas gücü kaybı,

9-Omuz, kollar ve parmaklarda his kaybı,

10-Omuz, kollar ve parmaklarda kas kitle kaybı (çok ileri vakalarda),

11-Öksürme, hapşırma ve ıkınma gibi durumlar ağrıyı arttırabilir,

12-Bu belirtiler, çift taraflı olabileceği gibi (disk merkezden baskı gösteriyorsa) tek taraflı da (diskin sağ ya da soldan baskı gösterdiği durumlarda) olabilir,

13-Bu belirtilerin olduğu bölge, boyunda hangi seviyedeki diskte problem varsa, o seviyeye göre de değişkenlik gösterebilir. Örneğin, kişide sadece parmaklarında uyuşma ve ağrı şikayeti olabilir ve bu durumda boynun daha alt seviyelerinde fıtık olduğunu düşündürebilir,

Boyun Fıtığının Tedavisi:

14-Doktor tarafından uygun ilaçlar verilir,

15-Kronikleşen boyun fıtıklarında sıcak uygulamalar yapılabilir,

16-Klasik fizik tedavi yöntemlerinden elektroterapi, masaj ve egzersizler yapılabilir,

17-Manuel terapi, özellikle boyundaki omurların arasının açılıp diske binen yükün azaltılmasında çok etkilidir,

18-Boyun sırt ve omuz kaslarını kuvvetlendirmek için fizyoterapist tarafından verilen egzersizlerin düzenli olarak yapılması çok önemlidir.