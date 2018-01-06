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Brezilya'da sarı hummadan 2 kişi öldü

- Sao Paulo Sağlık Müdürlüğü, büyükşehir bölgesinde sarı humma nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Brezilya'da sarı hummadan 2 kişi öldü

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde sarı humma hastalığına yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sao Paulo Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir bölgesinde doğrulanan 3 sarı humma vakasının olduğu, hastalığa yakalanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aşılama çalışmalarının sürdüğü kentte sarı humma virüsü tespit edilen diğer kişinin ise Clinicas Hastanesi'nde karaciğer nakli yapılan 27 yaşında bir kadın olduğu öğrenildi.

Büyükşehir bölgesinde tespit edilen diğer 3 şüpheli vakanın ise durumu araştırılıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Sao, Paulo Sağlık Müdürlüğü Hastalık Kontrol Koordinatörü Marcos Boulos, hastalığa yakalananların aşı olmadan kentin ormanlık bölgelerine giden kişiler olduğunu belirtti.

Son aylarda kentteki sarı humma kaynaklı maymun ölümleri nedeniyle büyükşehir bölgesindeki 25 park süresiz olarak kapatılmıştı.

- Rio de Janeiro'da sarı humma aşılamaları yoğunlaştırıldı

Rio de Janeiro Eyalet Sağlık Müdürlüğünce büyükşehir bölgesindeki üç belediyede sarı hummaya karşı aşılamayı yoğunlaştırma kararı alındı.

Aralık ayı sonunda Nova Iguaçu, Tangua ve Miguel Pereira belediyelerinde sarı humma nedeniyle maymun ölümlerinin yaşanmasının ardından bölgede aşılama kararı alınmıştı.

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