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Burcu Esmersoy omurilik felçlilere destek oldu

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için dünya genelinde altı kıtada eşzamanlı olarak koşulacak Wings For Life World Run, Türkiye’de 5 Mayıs'ta İzmir’de düzenlenecek. Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan organizasyonun tanıtım basın toplantısının sunumunu ise gönüllü olarak ünlü sunucu Burcu Esmersoy üstlendi.

Burcu Esmersoy omurilik felçlilere destek oldu
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Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Wings For Life World Run, Türkiye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, Ford’un desteği ile 5 Mayıs'ta İzmir’de koşulacak. 12 ülkede aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise dün İstanbul’da Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile yapıldı.

Wings For Life CEO'su Anita Gerhardter'in katılımıyla gerçekleşen toplantının sunumunu üstlenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bu anlamlı koşuya destek verdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Esmersoy, “Dünyada binlerce insana umut olan bir organizasyonda tuzumun bulunması beni gururlandırıyor. Biliyorum omurilik felcine çözüm arayan araştırmalar, bir kişinin desteksiz adım atmasını sağladı. Küçük bir adım büyük bir umut oldu. Ne kadar fon sağlanabilirse bu umut o kadar çok kişiye ışık sağlar. Herkesi bu değerli koşuya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Toplantıda yer alan yaşam koçu Ayşe Tolga “Bu sene 5. kez katılacağım bir koşu. Omurilik felci için farkındalık oluşturmak amacındayız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar umut oluruz” dedi. Oyuncu Anıl Altan ise “Dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştirecek çözümün ufacık bir parçası olduğumu hissetmek gurur verici. Umarım olabilecek en yüksek katılımla, omurilik felcine kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım atılmasını sağlarız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu EsmersoyWings For Life CEOsu Anita Gerhardter
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