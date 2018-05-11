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Çalışan anneler çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçiriyor

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın eşi Evrim Kırmızıtaş Başaran Anneler Günü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çalışan anneler çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçiriyor

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın eşi Evrim Kırmızıtaş Başaran Anneler Günü ile ilgili  "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Anne olmanın en güzel yani karşılıksız saf ve gerçek sevgiyi yaşamaktır " açıklamasını yaptı. Evrim Kırmızıtaş Başaran'ın görüşleri şöyle:

"Kızım İlke 16 yaşında, oğlum Ağahan 3,5 yaşında ve en küçük kızım Begümhan ise 2,5 yasında.Beni en mutlu eden ve kendimi iyi hissettiren uğraş ,çocuklarıma ayırdığım zaman dilimleridir. Çalışan bir anne olarak, ,çocuklarımla birlikte kaliteli zaman geçiriyorum. Esnek çalışma saatleri imkanı olan bir işe sahip olmam ev ve iş yaşantımı benim arzu ettiğim şekilde düzenlememe imkan veriyor. Şoyleki bazen eş ve çocuklarıma farklı zaman dilimlerini ayırarak bir günümü geçiriyorum. Mesela bir gün önce çok yoğun bir çalışma temposuyla çalıştıysam ertesi gün tüm günümü çocuklarıma ayırıyorum. Bu da isimin en güzel taraflarından birisi. Yani esnek çalışma saatleri... Bence ailedeki mutluluğun sırrı aile bireylerinin birbirine duyduğu saygı, hoşgörü ve güvendir.
 
 
 
2 yıl içinde iki kez anne oldum!
 
 
 
Anne olunca çocuklarımla birlikte yepyeni bir hayat başladı benim için. Önceliklerim ve hayata bakış açım değişti. 2 yıl içinde iki kez anne oldum...Yoğun bir hamilelik dönemi geçirdim.Ama işimden hiç kopmadan düzeni bozmadan heryere yetişebildim.
 
Üç çocuk annesiyim ve her bebeğimi ilk kucağıma aldığımda kendimi tarifsiz duygular içerisinde hissettim. Dünyanın en güzel duygusu anne olmak..
 
Onların yaş gruplarına göre eğitici oyuncaklarla oyun oynamayı çok seviyorum.
 
Çocuklarımı kendime çok benzetiyorum. 3'unun de özgüvenleri ve liderlik vasıflarının baskın olması inanılmaz hoşuma gidiyor.
 
Anneler gününde alacağım en güzel hediye; hiç şüphesiz çocuklarımla birlikte olmaktır.
 
Her anne tabiki en iyi anne olmak ister. Sanırım ben de annem gibi idealist bir anneyim.
 
Çalışan bir anne olduğum için elimden geldiğince çocuklarımla daha cok kaliteli vakit harcamaya çalışan idealist bir anne olduğumu düşünüyorum.
 
Her annenin çocuklarıyla ilgili iyi dilekleri, umutları ve hayalleri vardır. Benim de en buyuk dileğim çocuklarımın iyi eğitim almış, mutlu ve şanslı bireyler olmalarıdır.
Çocuklardan sonra kesinlikle gerçek bir aile olduk diyebilirim..
 
Benim çocuklara karşı kuralım ; üşenme, erteleme ve vazgeçmeme ...
Çocuklarıma mümkün olduğunca zaman ayırmaya çalışıyorum. Esimle ve çocuklarımla birlikte sabahın erken saatlerinde dünyanın neresinde olursak olalım hiç aksatmadan yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. .
Çocuklarıma bir anne olarak daima örnek olmam gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum ki, elde ettiğim başarılar onları ileride gururlandıracak. Bu yüzden çalıştığım alanda dünya birincisi olmak, çocuklarım benimle gurur duyacağı için çok daha önemli.

 
 

 

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Çalışan Annelerin çocuklarıyla Daha Kaliteli Zaman Geçirdiklerini Söyledi.Evrim Kırmızıtaş Başaran
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