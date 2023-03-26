Çalışanlar özel sağlık sigortası istiyor

Ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu Eleman.net, yaklaşık 7 bin çalışan ve çalışan adayının katılımıyla gerçekleştirdiği memnuniyet anketinin sonuçlarını açıkladı. Binlerce katılımcının oy kullandığı anket kurum kültürü ve yan haklar konusunda önemli sonuçları ortaya koydu.

Eleman.net, günümüzde çalışan ve iş arayan adayların iş yeri tercihinde önemli yer tutan yan haklar ve çalışanların mevcut iş yerlerinde devam etmesini etkileyen kurum kültürü üzerine bir anket gerçekleştirdi. Ankette sorulan “İş yerinde sizi en çok ne mutlu eder” ve “Hangi yan hak sizi en çok mutlu eder?” sorularına farklı sektör ve meslek gruplarından binlerce kullanıcı oy kullandı. Ankette yan haklar konusunda ‘özel sağlık sigortası’ seçeneği öne çıkarken, kurum kültürü konusunda da ‘kariyer olanağı’ seçeneği kullanıcıların öncelikli tercihi olarak öne çıktı.

Çalışanlar kurumlarından kariyer olanağı bekliyor

Eleman.net, kurum kültürü konusunda kullanıcılarına “İş yerinde sizi en çok ne mutlu eder?” sorusunu yöneltti. Ankete katılan kullanıcıların ilk tercihi yüzde 36,35’lik rakamla ‘kariyer olanağı’ seçeneği oldu. Kariyer olanağı isteyen meslek gruplarının başında ise güvenlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, depo elemanı, satış temsilcisi, stajyer, kasiyer, müşteri temsilcisi, muhasebe elemanı geldi. Ankette yüzde 25,83’le ‘takdir edilmek’ seçeneği ikinci sırada yer alırken; takdir edilmeyi arzulayan mesleklerin başında asistan, çaycı, eleman, kasiyer, operatör, şoför, stajyer, satış danışmanı ve depo elemanı yer aldı. Kullanıcıların yüzde 25,48’i ‘çalışma ortamında iyileştirme’ talebinde bulunurken seçeneği işaretleyen meslekler; güvenlik görevlisi, şoför, kasiyer, satış danışmanı, depo elemanı, muhasebe elemanı, satış temsilcisi oldu. Ankette kullanıcıların en az rağbet gösterdiği ‘motivasyon etkinlikleri’ seçeneği yüzde 12,34’le kendisine son sırada yer buldu. Motivasyon etkinliklerini seçen meslekler ise sırasıyla; aşçı, genel eleman, kasiyer, ofis elemanı, sekreter, şoför, stajyer satış danışmanı, depo elemanı oldu.

Yan haklarda beklenti özel sağlık sigortasından yana

Ankette yan haklar konusunda ise kullanıcılara “hangi yan hak sizi en çok mutlu eder?” sorusu yöneltildi. Verilen cevaplar arasında yüzde 44,38’le neredeyse katılımcıların yarısını ortak paydada buluşturan ‘özel sağlık sigortası’ öne çıktı. Yan hak taleplerinde özel sağlık sigortasının kendilerini mutlu edeceğini belirten meslek gruplarının başında; güvenlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, stajyer, genel eleman, kasiyer, depo elemanı, müşteri temsilcisi, muhasebe elemanı ve satış temsilcisi yer aldı. En çok oy kullanılan şıkların ikinci sırasında yüzde 28,43’le ‘hediye seçeneği’ yer alırken, en çok hediye çeki beni memnun eder diyen meslekler; güvenlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, kasiyer, muhasebe elemanı, satış temsilcisi, depo elemanı, stajyer ve garson oldu. Yüzde 13,69’la ‘erzak yardımı’ seçeneğini güvenlik görevlisi, muhasebe elemanı, depo elemanı, şoför, satış danışmanı, forklift operatörü, kasiyer, genel eleman, genel görevli ve genel işçi gibi meslekler seçerken; yüzde 13,50 ile dördüncü sırada yer alan ‘fatura yardımı’ seçeneğini de güvenlik görevlisi, satış danışmanı, kasiyer, şoför, depo elemanı, genel eleman, sekreter, stajyer, temizlik görevlisi ve muhasebe elemanı meslekleri tercih etti.

Eleman.net Hakkında

2005 yılında kurulan Eleman.net, firmalara aradığı nitelikli elemanı sağlarken, adayların en hızlı şekilde istihdam edilmesini amaçlıyor. Kolay ve anlaşılır web sitesi kullanım yapısı ile 350.000 üye firma ve 15 milyondan fazla iş arayana hizmet veren Eleman.net, ara kademe ve mavi yaka pozisyonlarda Türkiye’nin lider istihdam platformudur. “Türkiye’nin İstihdam Kaynağı” misyonumuzdan hareketle, her sektördeki firmalar için milyonlarca aday sunan Eleman.net, geride bıraktığı 17 yılda 2 milyon iş ilanı ve 120 milyon başvuru ile 700 bin kişiye istihdam olanağı sağladı.