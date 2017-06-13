Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe KELEBEK TUZLA Çağdaş Kaya
Elektrik kesilmeden haberdar olunacak
Kesilmeden haberdar olunacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük

'Cep telefonunuzu kalbinizden ve beyninizden uzak tutun'

Türk Nöroşirurji Derneğinden Kotil "Cep telefonunuzu dakikalarca elektriksel faaliyeti olan, elektriksel dengesi ve belli bir balansı olan beyninize ve omuriliğinize ya da kalbinizin üstünde fazla tutarsanız, beyin ve kalp sağlığını bozarsınız" dedi.

'Cep telefonunuzu kalbinizden ve beyninizden uzak tutun'

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, bir program için geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji çağının yeni değerler oluşturduğunu, sağlık açısından da zararların beraberinde geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde teknoloji çağında bazı değerlerden uzaklaşıp başka yeni değerlere doğru uzanıyoruz. Bunlardan en önemlisi dijital dünya. Dijital dünya, bizi masa başına bağımlı kıldı. Bilgisayarlar bizi esir aldı. Artık arkadaşlarımızın yanına gitmiyor, anne ve babalarımıza uzanmıyor sadece ekrandan her şeyi halletmeye çalışıyoruz. Bu bize nasıl bir sorun getirdi? Oturmaya bağlı olarak, oturmayı zorluyoruz. Zorlanmaya bağlı olarak da omurilik sağlığımızı bozuyoruz. Omurilik sağlığı bozulan biri, felç de geçirebiliyor. Sürekli masa başında boynunu eğerek duran bir genç omuriliğini tehlikeye atmış olur."

Kotil, cep telefonlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu vurgulayarak, özellikle beyin ve kalp bölgesinin cep telefonlarından uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"İkinci telefon risk oranını arttırıyor"

Bazı insanların bir cep telefonu ile yetinmediğini, iki cep telefonu kullandığını anlatan Kotil, bu durumun risk oranını arttırdığına işaret etti.

Kotil, cep telefonu ile fazla konuşmanın zararlarından bahsederek, "Cep telefonunuzu dakikalarca elektriksel faaliyeti olan, elektriksel dengesi ve belli bir balansı olan beyninize ve omuriliğinize ya da kalbinizin üstünde fazla tutarsanız, bunlar beyin ve kalp sağlığını bozmaktadır. Kan dolaşımından bahsetmiyorum. Beyin ve omuriliğin elektriksel faaliyetinden bahsediyorum. Yapılan çalışmalarda bunların ilk sonuçlarına göre zararlı oldukları sonucu çıktı. Gerek masa başında sürekli oturmamalıyız gerekse cep telefonlarımızı kulağımıza ya da beynimize yaklaştırmamalıyız. Bunlardan uzak durmamız lazım. Mümkünse cep telefonu ile fazla muhabbet etmememiz gerekiyor. Acil bir durumda "merhaba, evet, tamam" bitti... Cep telefonu muhabbet aracı olamaz. İllede dakikalarca konuşacağım diyorlarsa da özellikle gençlere tavsiyem; mutlaka kulaklık takmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5