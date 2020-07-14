Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomobil Anadolu Efes Gaziantep FED Rusya
Arzum'a yeni CFO
Arzum'a Yeni CFO
Esnafa can suyu
Esnafa can suyu
İklimsel Turizm
İklimsel Turizm
Emlakta yeni model
Emlakta yeni model
Güvenin merkezi oldu
Güvenin merkezi oldu

Cerrahi maske üretip dünyanın HAYATını kurtaracak

Hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık deneyimini, Evony ve Goodcare markalarıyla cerrahi maske kategorisine taşıyor. %99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayarak TSE ürün onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasyonuna sahip İLK ve TEK maske üreticisi olarak sektöre giriş yaptı.  100 milyon TL’yi aşan yatırımla yılda 2.5 milyar, günde 7 milyon adet maske üretecek. 

Cerrahi maske üretip dünyanın HAYATını kurtaracak

Türkiye’de, kendi hammaddesi ile üretim yapan TEK cerrahi maske üreticisi olarak, ihracata da odaklanacak.  Hayat Kimya’nın yeni yatırımı ile ilgili açıklama yapan Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, “Pandemi süreci hayatımıza yepyeni bir ‘normal’ kavramı getirdi. Maske kullanımı, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Biz de, Hayat olarak, hızlı tüketim sektöründe hijyen ve temizlik kategorilerindeki 33 yıllık deneyimimizi, know-how’ımızı cerrahi maske kategorisine taşıyarak, koruma ve konforu bir arada sunuyoruz” dedi. 

100 milyon TL’yi aşan yatırım ve 400 kişilik ek istihdam sağlayarak üretime başladıklarını ifade eden Enes Çizmeci, “Yılda 2.5 milyar adet ve günde 7 milyon adet üretim kapasitemizle cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak sektöre giriş yaptık. Cerrahi maskelerde kullanılan en önemli hammaddelerden biri olan non-woven dediğimiz dokumasız kumaşı kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu sayede, kendi hammaddesiyle üretim yapan tek cerrahi maske üreticisiyiz. Bu da, her koşulda kaliteden ödün vermeden, sürdürülebilir üretim gücü ile tüketicilerimize Hayat’ın en iyisini sunmamızı sağlıyor.” dedi. 
 
Türkiye’nin maske üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Enes Çizmeci sözlerini şöyle sürdürdü: “Cerrahi maske sektöründe, katma değerli ve yenilikçi ürün sunarak ayrışacağız. Dünya standartlarında kaliteli üretim anlayışımızı, cerrahi maske kategorisine de yansıttık. Şu an, 3 katmanlı ve her katmanında ayrı koruma sağlayan tek cerrahi maskeyi üretiyoruz. %99’a kadar bakteri filtrasyonu sağlayan TSE ürün onaylı ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim sertifikasına sahip ilk ve tek şirketiz. Ayrıca, tüketicilerin içgörülerine ses vererek, uzun süre maske kullanımında kulaklıkların acıtmasına odaklandık. Bebek cildini tahriş etmeyen hammadde teknolojisinden ilham alarak, kulakları acıtmayan elastik kulak bantları geliştirdik. Koruma ve konforu Evony’de buluşturduk. Önümüzdeki dönemde çocuklar ve yetişkinler için özel tasarımlar da yapacağız.” dedi. 

Cerrahi maskeler, Türkiye’de Evony markası ile eczaneler, marketler, sağlık ve kozmetik kanalları, e-ticaret siteleri üzerinden 10’lu polietilen paket ve 50’li kutularda satışa sunulacak. Goodcare markası ile ihracata odaklanılacak. 

Hayat Kimya’da, herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak çalıştıklarının altını çizen Enes Çizmeci “Diğer bir deyişle, katma değerli, yenilikçi ürünleri erişilebilir fiyat politikalarıyla sunarak sektörde ayrışıyoruz. Bunu cerrahi maske kategorisindeki girişimimizle bir kere daha kanıtlıyoruz. Türkiye’de sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak, ekonomimize üretim, istihdam ve ihracat alanlarında katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hayat KimyaEnes ÇizmeciCerrahi Maske
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.