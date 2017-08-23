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Çeyrek asır sonra çocuk sahibi oldular

- Kayseri'de özel bir hastanede tüp bebek merkezinde tedavi gören Durukan çifti, 27 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı

Çeyrek asır sonra çocuk sahibi oldular

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de özel bir hastanede tüp bebek merkezinde tedavi gören Ayşe (42) ve Kemal Durukan (52) çifti, 27 yıl sonra çocuk sahibi oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan ve çevrelerinin tepkilerinden endişe ederek yıllarca tüp bebek tedavisine başvurmayan Durukan çifti, tüp bebek merkezinden Opr. Dr. Arzu Yurci'nin yürüttüğü tedavinin ilk denemesinde bebekleri Yiğit Mustafa'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Ayşe Durukan, 12 yıldır tansiyon hastası olduğunu, uzun süredir bebek özlemi nedeniyle tedavi için bir çok kez doktorlara başvurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her tedavide sonuç elde edemediğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Tam vazgeçmek üzereyken Arzu Hanıma geldik ve ona güvenerek tedaviye yeniden başladık. Memorial Tüp Bebek Merkezindeki ilk denemede gebe kaldım. Hamileyken gebelik şekeri nedeniyle günde 4 defa insülin aldım. Şükürler olsun ki bebeğimizi hamileliğin 38'inci haftasında sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Doğumdan sonra tansiyonum da normale döndü. Bütün dertlerime, sağlıklı olarak dünyaya gelen Yiğit Mustafa ilaç oldu."

Çeşitli nedenlerle çocuğu olmayan çiftlere tüp bebek tedavisinin önemini her fırsatta anlattıklarını aktaran Kemal Durukan da bazı insanların tüp bebek tedavisiyle ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu belirtti.

Durukan, "Bunun için bu tedaviye karşı biraz çekimser yaklaşıyorduk. Uzun süre bebek özlemi yaşadık ancak çocuk sahibi olmanın mutluluğu gerçekten çok farklıymış." ifadesini kullandı.

Opr. Dr. Arzu Yurci ise Durukan çiftine daha önce de çeşitli tedaviler uygulandığını ancak son olarak kendilerine başvurarak, tedavi sürecine başlamak istediklerini söylediklerini anlattı.

İlk tüp bebek denemesinde başarı elde ettiklerini vurgulayan Yurci, çiftin bebeği Yiğit Mustafa'nın sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutlu olduklarını aktardı.

Tüp bebek tedavisinin tamamen doğal ve güvenilir bir süreç olduğunu aktaran Yurci, şöyle devam etti:

"Tüp bebek yönteminde özellikle son yıllarda büyük değişim ve gelişim oldu. Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin son gelişmelerle çocuk sahibi olması da kolaylaştı. Bu konudaki ön yargılar kısıtlı da olsa halen devam ediyor ancak tüp bebek uygulamaları son derece güvenilir. Bu yöntemle dünyaya gelen bebekler de diğerleri ile aynı şekilde sağlıkla büyüyebiliyor. Bunun dışında çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, yaş faktörünü göz önünde bulundurmalı. Çiftler, doktorların tavsiyesiyle tüp bebek tedavisine zaman kaybetmeden başlamalı."

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