Çocuğun kalp kapağındaki yarık ameliyatsız tedavi edildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) görevli çocuk kardiyologları, 1,5 yaşındaki Mustafa Erdoğan'ın kalp kapakçığındaki yarığı ameliyatsız tedavi etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1,5 yaşındaki Mustafa Erdoğan'ın kalp kapakçığında doğuştan yarık oluştuğunu belirleyen uzmanlar, operasyon yapılmasına karar verdi. Operasyonu ERÜ Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin gerçekleştirdi.

Çocuklarda bu tip kalp hastalığının görülme sıklığının çok nadir olduğunu ancak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini bildiren Narin, şunları kaydetti:

"Hastamızda komplet AVSD dediğimiz kalp kulakçığı ile karıncık arasındaki kapak yapılarının sorunlu olması ile ilgili problem vardı. Biz bunun çok erken dönemde tanısını koyduk. Bu arada kalp kapakçığının üzerinde eskiden var olan ve ameliyatla kapatılamayan 2 milimetre çapında yarık vardı. Bu da kalbin sol kulakçığı ile sol karıncık arasında var olan kapakta yetersizliğe yol açıyordu. Hastayı ve aileyi sıkıntıya sokuyordu. Çocukta nefes darlığı şikayetlerine neden oluyordu. Kalpteki bu sorunun çözümü cerrahi, yani açık kalp ameliyatıdır. Hasta bir kez açık kalp ameliyatı olmuş. İkincisi de sıkıntı olabilirdi. Ailenin de desteği ile çocuğun kalp kapakçığındaki bu sorunu ameliyatsız yöntemle kapatma kararı aldık. Çocuğun kasığından girerek kalp kapakçığındaki yarığı kapattık. Şükürler olsun, operasyon çok başarılı geçti. Literatüre baktığımda hastaya yapılan girişimsel işlemin Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Eğer biz bu işlemi gerçekleştirmeseydik çocuğa ikinci kez açık kalp ameliyatı yapılacaktı."

Baba Erdem Erdoğan da rahatsızlığı nedeniyle çocuğun vücudunda sürekli morarma ve nefes darlığı şikayeti bulunduğunu, tedavi sonrası Mustafa'nın sağlığına kavuştuğunu belirtti.