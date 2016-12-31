Çocuklar sağlığı çizgi karakter

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından hazırlanan, çizgi karakter "Kuka"yla renklendirilen kitaplar, ilkokul öğrencilerine sağlık alanında temel bilgileri anlatacak.

İlk etapta diş düşmesi, göz tembelliği ve çiş tutma gibi konularda çocuklara bilgiler veren hikaye kitapları basılan çalışmada, ilerleyen dönemlerde farklı konuları ele alan hikayelerin yayımlanması planlanıyor.

Çocukların ilgisini çekebilecek renkli görsellerle hazırlanan kitaplar, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin küçük yaşta önemli bilgilere sahip olmasını sağlayacak.

Kuka'yla renklendirilen hikaye kitapları, genelde çeviri eserlerin yer aldığı çocuk sağlık kitapları alanında, Türk akademisyenler, doktorlar ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanmasıyla önem kazanıyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık eğitimini özellikle ilkokul ve anaokulu çağındaki çocuklara vermenin daha önemli olduğunu belirtti.

Erişkinlere göre sağlık eğitiminde çocuklarda daha çok verim alındığını aktaran Yakıncı, bu sebeple özellikle ilkokul 2'inci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik sağlık eğitimi kitap serisi çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"Kuka" diye bir kız çocuğu karakteri oluşturduklarını ve bunun üzerinden sağlık konularını öyküleştirmeye başladıklarını dile getiren Yakıncı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu konular ilk kez hikaye şeklinde işlendi ve resmedildi. Bu çalışmanın bir ekip tarafından hazırlanması önemli. Kitapları yazarken çocuk uzmanı, hikaye uzmanı, resim uzmanı kişilerle bu işi yaptık. Mesela Kuka'nın diş düşmesi konulu kitabında uzmanlarımız aynı kaldı, ayrıca bir diş hekiminden de yardım aldık. Türkiye piyasasına bakarsak bu konularda ne yerli ne de yabancı kitap yok. Piyasada çocuklara yönelik sağlıkla ilgili kitap sayısı çok sınırlı. Bu sınırlı sayıdaki kitapların da önemli kısmı çeviri kitaplar. Bizim ülkemizin insanları tarafından yapılmış kitaplar değil."

- "Güzel geri dönüşümler aldık"

Prof. Dr. Yakıncı, Kuka serisinin ilki olan ve piyasada da satılmaya başlayan "Kuka Çişini Tutuyor" kitabının etkilerini öğrenciler üzerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Öğrencilerden güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Yakıncı, "Bu kitapları hikayeleştiren kişi Türkçe öğretmeni. O, 2'inci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine okudu kitapları ve çok güzel geri dönüşümler aldık. Bir proje de geliştirdik bu konuda. Malatya'da tüm okullarda sınıf öğretmenleri öğrencilerini hikayelerle eğitecek ve sınıflarında bu kitapları okuyacaklar." dedi.

Kuka'nın belli bir süre sonra sembol haline geleceğine inandığını, onu görenlerin direk sağlığı hatırlayacağını vurgulayan Yakıncı, çizgi karakter Kuka'nın değişik sağlık konularıyla öğrencilerle buluşmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.