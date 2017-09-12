"Çocuklarda büyüme ağrıları ciddi hastalıkların habercisi olabilir"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Küçük, "Çocuğun hayat kalitesini kısmen bozan ağrı ve huzursuzluk gibi uyku kalitesini bozabilen şikayetlerin anne babalarca ve çocuk hekimlerince önemsenmesi ve hızla değerlendirilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Küçük, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, çocukluk çağında birçok hastalığa veya büyümeye bağlı kemiklerde ve bacaklarda ağrı olabildiğini belirtti.

Kas hastalıkları, çocukluk çağı kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kemik tümörleri ve enfeksiyöz hastalıkların çocuklarda kas ve kemik ağrısına yol açabildiğini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağında 3-12 yaş aralığında büyüme çağı olarak ifade edilen bu dönemde boy uzaması, vücuttaki değişiklikler kramp şeklinde derin, rahatsız edici bir takım şikayetlere neden olabilmektedir. Bu tür fizyolojik kemik, ligament ve kas dokudaki değişimlere bağlı oluşan ağrı şikayeti hastalık olarak yorumlanmamalıdır.

Ancak çocuğun hayat kalitesini kısmen bozan ağrı ve huzursuzluk gibi uyku kalitesini bozabilen şikayetlerin anne babalarca ve çocuk hekimlerince önemsenmesi ve hızla değerlendirilmesi gerekir."





- "Romatizma çocukluk çağında başlayabilir"





Küçük, toplumda çocuklarda erişkinlerdekine benzer romatizmal hastalıkların olmayacağı yönünde bir inanış olduğunu ancak romatizmal hastalıklar konusunda farkındalığın ve hekimlere başvuruların artması ile daha fazla tanı konulduğunu aktardı.

Çocuklarda eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü ve tutukluk gibi şikayetlerin özellikle belli bazı eklemlerde yoğunlaşan şikayetler ile romatizmal hastalıkların mutlaka değerlendirilmesini gerektirdiğine işaret eden Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Masaj ve ağrı kesicilerle rahatlama sağlanabildiği için genellikle doktora başvurmada aileler gecikebilmektedir. Romatizmal ağrılar 6 haftadan uzun süren şikayetlere neden olabilmektedir. Fizik muayene ve laboratuvar testleri ile tanı konulabilmektedir. Ailesel akdeniz ateşi, juvenil romatoid artrit ve erişkinde de görülen bazı romatizmal hastalıkları çocukluk çağında da görmek mümkündür. Bu yönüyle çocuğu huzursuz eden ağrıların mutlaka bir çocuk doktoru ile görüşülerek değerlendirilmesi, tanıda gecikilmemesi önemlidir.

Ağrı bazen çocukluk çağında görülebilen kan hastalıkları ve kemik tümörlerinde de ortaya çıkabilmektedir. Yaygın kemik ağrıları bazen kemik iliği kaynaklı kanserlerde eklem iltihapları ile birlikte ilk bulgu olabilmektedir. Çocukta sık ateşlenme, vücutta daha önceden rastlanmayan morluklar, noktasal döküntüler, eklem şişlikleri kemik ağrısı ile birlikte ise çocukluk çağı kemik iliğini ilgilendiren hastalıklar yönünden hızlıca değerlendirilmesini gerektirir."

Küçük, büyüme ağrısı kararı vermeden önce ciddi hastalıkların olmadığının ve kemik ağrısının başka hastalıklar sonucu oluşmadığının ortaya konulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Büyüme ağrısı demek ciddi hastalıkların tanısını geciktirecek ve tedavi şansını azaltabilecektir." uyarısında bulunan Küçük, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuğun bacak ağrısının altında yatan nedenin bulunup ailenin 'semptomatik' yani rahatlatıcı uygun tedavilere yönlendirilmesi gerekir. Büyüme ağrısı, kol ve bacaklarda hissedilen, yorgunlukla artan, gece geç saatlerde uykudan uyandırabilen, masaj ve dinlenmekle, ağrı kesicilerle rahatlayan, sabah hiçbir şikayetin kalmadığı ağrılardır. Tanıyı netleştirdikten sonra çocuklarımızı rahatlatmak gerektiğinde ilaçlara başvurmak yeterli olacaktır."