Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, komisyonun çalışmalarını 19 Aralık'ta tamamlamayı planladığını bildirdi.

Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki katılımcılarla çölyak hastalarının sorunlarını dinlemek amacıyla Şanlıurfa'da düzenledikleri "Müzakere Toplantıları" sonrası kentte hastası bulunan 10 ailenin komisyon üyelerince ziyaret edildiğini belirtti.

Çölyak hastalarının problemlerinin giderilmesi amacıyla Meclisteki 4 siyasi partinin ortak önergesiyle komisyonun geçen yıl kurulduğunu hatırlatan İsmail Tamer, hastalarının günlük yaşamlarında karşılaştığı problemleri giderebilecek çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamak için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Tamer, "Şu an itibarıyla komisyonumuz, konunun ilgilisi tüm akademik personeli dinledi. Bütün dernek başkanlarımızı dinliyoruz. Şanlıurfa'daki çalışmalarımıza ise 25 dernek başkanımız katıldı. Bu işe katkı koyabilecek büyük üretici firmalarını ve AVM yöneticilerini dinledik. Komisyonumuz 19 Aralık'ta çalışmalarını tamamlamış olacak, konunun bütün taraflarını dinledik. Problemleri ortaya koyduk, sorunları giderecek çalışmaları da ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Şanlıurfa Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Hasan Doğan da komisyon üyelerine kenti ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Hastalar açısından komisyonun büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çeken Doğan, "Her kentte belediye ve kaymakamlıklar hastalara destek oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her ay 980 kişiye glutensiz un veriyor, kısa süre sonra belediyemiz kişi başına aylık 4 paket de makarna vermeye başlayacak, bu da bizim açımızdan son derece önemli bir gelişmedir. İnşallah önümüzdeki süreçte daha fazla hastalarımıza destekte bulunulabilecek." dedi.