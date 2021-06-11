Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
EvOfis’ten OtelOfis'e
EvOfis’ten OtelOfis'e
Büyümede ikinci oldu
Hızlı büyümede ikinci oldu
Efsane yenilendi
Efsane yenilendi
Yeni mekan yeni atak
Yeni mekan yeni atak
Takas imkanı sunuyor
Takas imkanı sunuyor

Covid aşısında öncelikli gruba alındılar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ihracatçılara covid-19 aşısında öncelik verilmesi talebi karşılık buldu.

Covid aşısında öncelikli gruba alındılar
banner17

Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçı aşılamada öncelikli gruba alındı. Eskinazi, taleplerinin kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Pandemi sonrasında aşılamada ilerleme kaydeden ülkelerin aşı pasaportu uygulaması başlattığına işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, aşılamada yeşil pasaport sahibi ihracatçılara öncelik tanınmasının doğru bir adım olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin 2021 yılı için belirlediği 200 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediği bilgisini veren Eskinazi, “Dünya genelinde Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin aşılamada çok yol kat etti. Bu ülkeler aşı pasaportunu hayata geçirdi. Aşılama oranlarının yükselmesiyle uluslararası ticarette hedeflerimize ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeşil pasaport sahibi ihracatçılara aşılamada öncelik sağlayan karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’a teşekkürlerini iletti.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Jak EskinaziAşı TalebiCOVID 19Aşı önceliğiAşı HakkıAşı Kimlere çıkıyorEge IhracatçıFahrettin KocaMehmet Muş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1