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D vitamini eksikliği toplum sağlığını tehdit ediyor

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ve Uşak Üniversitesi Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde görevli öğretim üyeleri ile Muratbey Ar-Ge merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırma, toplumdaki D vitamini düzeylerinin düşüklüğünü ortaya koydu.

D vitamini eksikliği toplum sağlığını tehdit ediyor
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Muratbey, Türk toplumundaki D vitamini eksikliğine ayna tutacak bir araştırmaya imza attı. Üniversitelerle işbirliği içinde yapılan araştırma, özellikle kadınlarda ve gençlerde D vitamini eksikliğinin korkutucu ve “acil önlem alınması gereken” boyutlarda olduğunu gösterdi.

D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleriyle toplum sağlığına katkı sağlamayı hedefleyen Muratbey,  bünyesindeki Ar-Ge merkezleriyle sağlık için bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Muratbey, bağışıklıkta ve kemik sağlığında çok önemli bir yere sahip olan D vitamini konusunda Türk toplumuna ayna tutan bir araştırma yaptı. Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ve Uşak Üniversitesi Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde görevli öğretim üyeleri ile Muratbey Ar-Ge merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırma, toplumdaki D vitamini düzeylerinin düşüklüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 18-30 yaşları arasındaki üniversite öğrencilerinin pik kemik oluşumu yıllarının bitiminden önce D vitamini eksikliği düzeyleri değerlendirildi. Çalışmaya; tıp, diş hekimliği ve sağlık hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören 100 (44 erkek ve 56 kız) üniversite öğrencisi dâhil edildi. Demografik özellikler, tıbbi öykü, güneş ışığına maruz kalma, diyetle D vitamini alımı, vücut kitle indeksi yüz yüze görüşmeler ile kaydedildi.

Katılanların yüzde 91’inde D vitamini eksik çıktı

Kan serum analizleri sonucunda çalışmaya katılanların % 91’inde (bayanlarda % 92.86, erkeklerde% 88.64), D vitamini eksikliği tespit edildi. Ege bölgesinde öğrenim gören 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri arasında yapılan bu araştırma, D vitamini eksikliğinin çok yaygın olduğunu gösterdi. Özellikle kadınlar arasında D vitamini eksikliği endişe verici derecede yaygın olduğu belirlendi.

Araştırma sonucunda yayınlanan makalede; kalsiyum emiliminde D vitamini durumunun önemi, osteoporozun önlenmesi ve obezite ve kronik hastalıklarla ilişkisi, COVID-19 hastalığının şiddetini azaltmaya son zamanlarda yaptığı katkı göz önüne alındı. Buna göre; D vitamini eksikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

D vitamini düşüklüğüne karşı acil önlem alınmalı

“Çalışmamız, genç popülasyonlarda D vitamini düşüklüğünün olumsuz sonuçlarını önlemek için acil bir önlem alınması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, düzenli D vitamini takviyeli gıda tüketimine paralel koruyucu stratejiler ciddi şekilde önerilmektedir. Elde ettiğimiz D vitamininin seviyesi hakkındaki bilgiler, idarecileri ve sağlık hizmeti yöneticilerini bu nüfus için olası koruyucu sağlık önlemleri konusunda bilgilendirmeye yardımcı olacaktır. Pandemiden sonraki süreçte ise, D vitamini ile zenginleştirdiğimiz peynirler ile düzenli beslenen bireylerde düşük D vitamini seviyesinin nasıl değiştiği araştırılacaktır.”

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Muratbey PeynirleriD Vitamini
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