Demir eksikliği öğrenmeyi zorlaştırıyor Beslenme her yaşta ve dönemde sağlık, gelişim ve başarı için çok önemli bir yere sahip. Çocukluk çağının fiziksel ve zihinsel gelişimin en hızlı dönemi olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Sağlıklı gelişiminin devamı ve okuldaki başarı için çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi çok önemli. Özellikle demir minerali beyin hücreleri arasındaki iletimde görevli olduğundan eksikliği öğrenmeyi güçleştirerek okul performansını olumsuz etkileyebileceği için demir eksikliğine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Yapılan çalışmalara göre özellikle kavrama, konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı gibi başarıya etki eden faktörleri iyileştirmede beslenme ve çevre koşullarının etkili olduğu biliniyor. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Farklı derecelerde beslenme yetersizliği olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, düzenli ve dengeli bir beslenme alışkanlığını çocuk yaşlarda kazandırmanın, daha sonraki yıllarda akademik performans üzerinde oldukça etkili olduğu gösteriliyor. Okul performansını etkileyen en önemli beslenme aktivitesinin başında sabah kahvaltısı geliyor” dedi. Diyetisyen Mumcu, hiçbir besinin tek başına mucizevi bir etkisi olmadığını hatırlattı.



İyot eksikliği zeka ve zihni olumsuz etkiliyor

Okul döneminde beslenmenin çocukların öğrenmelerini kolaylaştırdığını vurgulayan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Okul çocuklarında mikro besin öğeleri eksikliklerine de çok sık rastlanıyor. A vitamini, demir ve iyot eksiklikleri büyüme, sık hastalanma ve kavrama ile yakından ilişkili” açıklamasında bulundu. Diyetisyen Mumcu, “Çocuk yaşlarda görülen iyot eksikliği de zekâ ve zihin işlevlerini olumsuz etkiler. İyot eksikliği Türkiye’de sık karşılaşılan bir sorun. Bu nedenle iyotlu tuzlar tercih edilmeli” şeklinde konuştu.



Düzenli ve çeşitli beslenilmeli

Sağlıklı beslenen çocukların daha enerjik ve dinamik oldukları ve liderlik davranışlarının geliştiğinin pek çok çalışmada gösterildiğini anlatan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Ancak çocukların daha başarılı olmasını sağlayacak özel bir besin veya besin öğesi de yoktur. Bazı besin öğeleri ve bundan zengin olduğunu bildiğimiz besinlerin daha sık ve daha fazla tüketilmeleri de tek başına zekayı artırmaz” şeklinde konuştu. Sibel Mumcu, başarı düzeyine ulaşmanın yeterli ve dengeli beslenmenin en kolay yolunun çeşitliliğin sağlandığı, düzenli öğünlerle tüketilen ve sıvı ihtiyacının karşılandığı sağlıklı bir beslenme modeli olduğunu vurguladı.



Yağlı ve şekerli gıdalar çocukların konsantrasyonunu düşürüyor

Yağ ve şeker içeriği yüksek, protein, vitamin ve mineralden yetersiz beslenme alışkanlıklarının da okulda konsantrasyon, enerji düşüklüğü ve odaklanma sorunlarına yol açtığını belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yağlı ve şekerli gıdalar çocuğun öğrenme kapasitesini olumsuz etkiler ve obeziteye neden olur. Bu nedenle şeker ve şekerli besinler, un ve yağın yüksek miktarda kullanıldığı yiyecekler, şekerli ve asitli sıvıların tüketimi sınırlandırılmalı” dedi.



Fındık fıstık ve ceviz beslenmeye dahil edilmeli

Omega-3 ve tekli doymamış yağların da beyin gelişimini ve zihinsel işlevleri olumlu etkilediğini söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu yağlar ayrıca hormonların sentezi için de gereklidir. Deniz ürünleri, zeytinyağı ve ceviz, fındık, fıstık, keten tohumu gibi besinler bu yağlardan zengindir ve beslenmeye dahil edilmeli” açıklamasında bulundu. Çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi, sosyal ilişki ve iletişim becerilerinin de yetersiz beslenmeden olumsuz etkilendiğini belirten Sibel Mumcu, ilgisizlik ve yetersiz kavrama ile kendini gösteren bu etkilenmenin yeterli ve dengeli beslenme ile önlenebileceğini söyledi.



Yetersiz beslenme enfeksiyon hastalıklarına ve okula devamsızlığa sebep olabiliyor

Bağışıklık sistemi fonksiyonları ile beslenme arasında da yakın bir ilişkinin olduğunun altını çizen Mumcu, “Yetersiz beslenen çocuklarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülür. Her enfeksiyon dönemi de okula devamsızlıkla sonuçlanır. Eğitimine devam edemeyen çocuğun da okul başarısı düşer. Enfeksiyonlardan korunmak için de yeterli ve dengeli beslenme esaslarına uymak çok önemli” dedi.