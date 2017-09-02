Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Denizli'de doğumda ihmal iddiası

- Valilik: - "Hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı, başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddiaları doğru değildir" - "Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır"

Denizli'de doğumda ihmal iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliğin'ce kentte bir hastanede doğum yapan kadının yaşamını yitirmesine ilişkin yapılan açıklamada, hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, Denizli Devlet Hastanesi'ne normal doğum sonrası yoğun bakıma alınan ve dün yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şirvan Yalçın'ın ölümüyle ilgili basında yer alan ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı, hastanın eşinin doğuma yalnız girildiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Şirvan Yalçın'ın riskli gebelik ve amniyon sıvısının artması teşhisiyle 19 Ağustos'ta Denizli Devlet Hastanesi Doğum servisinde kadın doğum uzmanı ve 2 ebe eşliğinde normal doğuma alındığının vurgulandığı açıklamada, doğum sonrası bebeğin solunum sıkıntısı izlenmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakıma sevke dildiği, annenin ise ameliyata alındığı ifade edildi.

Rahmi alınarak kanaması durdurulan hastanın ameliyat sonrası takipte damar içi pıhtılaşma gelişmesi üzerine sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı, başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddiaları doğru değildir. Doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanından alınan bilgiye göre Şirvan Yalçın'ın genetik tarama testlerinin daha önce yapılmadığı ve Denizli Devlet Hastanesine hiç başvurmamış olduğu tespit edilmiştir. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet dileriz."

- Olay

Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Şirvan Yalçın, 19 Ağustos'ta doğum sancısı çekmesi üzerine eşi Mehmet Yalçın tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, buradan Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şirvan Yalçın, Kadın Doğum Servisi'nde yaklaşık 12 saat sonra bir erkek bebek dünyaya getirmiş, doğumdan sonra yoğun bakıma alınan Yalçın, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Minibüs şoförü Mehmet Yalçın, Denizli Devlet Hastanesi'nde normal doğum için suni sancı verilen eşinin hastane personelinin yanında bulunmadığı sırada tek başına doğum yaptığını, çok kan kaybeden eşinin durumunun geç fark edildiğini savunmuş, 3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğinin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğu iddiasında bulunmuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DoğumHamileHastaneİddiaÖlümSezaryen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5