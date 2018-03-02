Dikkat! Görme kaybına yol açabilir..

Düzenli göz muayeneleri

Sigara ve alkol tüketimine son vermek

Sağlıklı beslenme (yeşil sebzeler, meyveler ve yüksek C,E vitamini ve beta karoteni yüksek besinler)

Aktif bir yaşam tarzı

Kan basıncı ve kolestrolü kontrol altında tutmak

1-7 Mart arasında alkol ve sigara tüketiminin, sağlık konusunda oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çekmek amacıyla kutlanan Yeşilay Haftası’nda, gözde oluşabilecek rahatsızlıklar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dünyagöz Etiler’in uzman hekimi Op. Dr. İrfan Kayurtar, “Günlük yaşamdaki iş temposu, hava kirliliği ve stres gibi pek çok etken zaten gözleri tehdit ediyor. Bunların yanı sıra, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar, genel sağlıkta olduğu gibi gözlerde de ciddi problemler oluşmasına yol açıyor. Bu konuda aynı kalp, damar tıkanıklıkları, bağışıklık sistemi, akciğer ve karaciğerde oluşan hastalıklar konusunda kamu nezdinde oluşan bilinç gibi, gözlerde oluşabilecek hastalıklar konusunda da algının oluşması büyük önem taşıyor. Çünkü bu ürünlerin tüketimi, görme kaybına varabilecek sonuçlar doğmasına yol açabilir” şeklinde konuşuyor.Sigara tüketiminin uzun vadede görme kayıplarına varacak sonuçlara sebep olabileceğini belirten Op. Dr. Kayurtar, “Yapılan araştırmalar, düzenli sigara kullanımının; yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (AMD), katarakt oluşumu, glokom, diyabetik retinopati, üveit ve göz kuruluğu gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek pek çok rahatsızlığa sebep olduğunu gösteriyor. AMD oluşumunun engellenebilmesi için sigaranın tamamen bırakılması gerekiyor. Ağır sigara kullanıcılarında maküla dejenerasyonu ve karatakt oluşma şansı, içmeyenlere göre dört kat daha yüksek. Bunun yanı sıra, glokom hastalığını tetikleyen yüksek kan basıncı, katarakt ve diyabet gibi rahatsızlıklar da düzenli sigara tüketen kişilerde sıklıkla görülüyor ve hastalığın oluşma riskini arttırıyor. Doğru zamanda müdahale edilmediği takdirde tüm bu rahatsızlıklar, ciddi görme kayıplarına varan sonuçlar oluşmasına yol açabiliyor. Bu noktada sigara kullanıcılarının alabileceği önlemler; sigarayı kesinlikle bırakmak, yeşil sebze, meyve, C ve E vitaminleri açısından zengin besinler tüketmek olacaktır. Bunun yanı sıra, tansiyon ve kolestrolün kontrol altında tutulması ve aktif bir yaşam tarzı sürdürülerek, bu rahatsızlıkların oluşma şansı ciddi ölçüde azaltılabilir.Aşırı alkol tüketiminin, kısa vadede oluşturduğu bulanık ve dağınık görme gibi problemler bilinmesine rağmen, özellikle uzun vadede oluşturabileceği etkilere dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. İrfan Kayurtar, “Kısa vadede, özellikle sürücüler için büyük bir problem oluşturan ve kazalara sebep veren göz bebeklerinin daha ağır tepki vermesi, gözlerde seğirme, karşıt renklerin algılanmasında oluşan zorluklar ve göz kuruluğu gibi problemler oluşabiliyor. Bu etkilere ek olarak, uzun vadede yine sigarada da gözlemlenen AMD ve katarakt rahatsızlıklarının yanı sıra, karaciğer tarafından vitaminlerin absorbsiyonundaki azalma ve görme sinirlerinde oluşabilecek hasarlar sebebiyle görme kayıpları yaşanabiliyor. Alkolün kısa dönemde yarattığı olumsuz etkiler kendiliğinden ortadan kaybolsa dahi, uzun süreli etkilerin oluştuğu ile ilgili şüpheleri olan hastaların, hızlıca uzman bir göz doktoruna giderek detaylı göz muayenelerini gerçekleştirmesi gereklidir” diyerek sözlerini tamamlıyor.