Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Pankreas kanseri, erken dönemde zor teşhis edilebilen bir hastalık. Yapılan son araştırmalar, kanserden sonra diş eti hastalığı oluşumundan ziyade, diş eti hastalığı olanlarda pankreas kanseri riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Elbette diş eti hastalığı olan herkes pankreas kanseri olacak diye bir şey yok ama uzun süredir geçmeyen diş eti iltihabı varsa, kanser açısından da kontrole gitmek erken teşhis için faydalı olabilir” diyor.

28 Haziran 2016'da The Journal of the American Medical Association dergisinde yayımlanan araştırmalar, ağzında yüksek oranda belirli bir bakteri bulunan kişilerin, yılda 50 binden fazla kişiyi öldüren pankreas kanseri görülme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.



RİSK YÜZDE 59 DAHA FAZLA

Araştırmacılar, sağlık sorunları olmayan 371 örnekle, pankreas kanseri gelişen 361 kişiden gelen tükürük örneklerini karşılaştırdı. ‘Porphyromonas gingivalis’ düzeyi yüksek olanlarda pankreas kanseri gelişme riskinin, diğerlerine oranla yüzde 59 daha fazla olduğunu buldu. P. gingivalis, en yaygın zararlı oral bakterilerden biri. Dişleri destekleyen yumuşak dokuya ve kemiğe zarar veren bir diş eti enfeksiyonu olan periodontite güçlü bir şekilde bağlı.



AĞIZDAKİ KANSEROJEN MADDELER VE BAKTERİLER ARTIYOR

Bu çalışma, diş eti hastalığı ve pankreas kanseri ile ilişkili olan önceki araştırmalar üzerine kurulmuştu. Söz konusu diğer araştırmaya 1986 yılında başlanmıştı ve sağlık sektöründe çalışan 50 bin üzerindeki erkek kayıt altına alınmıştı. 1986-2002 yılları arasında araştırmacılar, pankreas kanseri görülen 216 kişinin 67’sinin ağız sağlığı sorunu yaşadığını gözlemledi. Uzmanlar bunu şöyle açıklıyordu: Diş eti rahatsızlığı olan kişilerde, sistemik inflamasyonun biyolojik göstergeleri olan serumlar artıyor. Bunun sonucunda kanser hücrelerinde artış görülüyor. Diş eti rahatsızlıklarının, ağızda bulunan kanserojen maddeleri ve bakterileri artırmasının da bu bağlantının nedeni olabileceği belirtildi.



New York Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr. Jiyoung Ahn, inflamasyon kansere bağlı olduğu için, pankreasta iltihaba neden olabilecek bir teori olduğunu söylüyor. Başka bir ihtimal de; bakteriler, sadece kansere neden olan iltihap için bir işarettir.



KANSER VAKALARINDA P. GİNGİVALİS BAKTERİSİ YÜKSEK ÇIKIYOR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir ise bu konuyla ilgili şunları söylüyor: “Kanser ile ilgili olarak kalıtım, yaş, ırk, cinsiyet gibi değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri mevcuttur. Ancak bunların yanında sağlıklı ağız ve diş etleri gibi kontrol altında tutabileceğimiz ve sakınabileceğimiz risk faktörleri de vardır. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar, diş eti iltihabına sebep olan P. gingivalis bakterisinin ağzında yüksek miktarda olanların büyük bir yüzdesinde; pankreas kanseri görüldüğünü ortaya koymuştur.”



SEBEP ÇENE KEMİĞİ İLTİHABINDA GÖRÜLEN BAKTERİLER OLABİLİR Mİ?

“Bu durum ağız sağlığımızın beden sağlığımıza ne kadar etki ettiğinin açık bir göstergesidir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Elde edilen son bulgular pankreas kanseri olan bir kişide diş eti hastalığı görülebileceği değil de, diş eti ve dişlerin çevresindeki çene kemiği iltihabında görülen bakterilerin pankreas kanserine sebep olabileceğini ortaya koymaktadır. Diş eti iltihabı ile kanser oluşumu arasındaki ilişki günümüzde henüz çok net olarak ortaya konmamış olsa da; bizler, diş hekimleri olarak, bize başvuran hastalarımızın diş eti iltihabı ve diğer ağız ve diş hastalıklarını en ideal şekilde tedavi etmeliyiz” dedi.



DİŞ ETİ KANAMASI VE AĞIZ KOKUSUNU ÖNEMSEYİN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bireylerde ağız ve diş sağlığına çok özen göstermeli. Diş eti kanaması, ağız kokusu, dişlerin sallanması gibi rahatsızlıkları olanların en kısa sürede, hiç vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmaları gerekir” diyerek herkesi ağız ve diş sağlığını önemsemesi ve ihmal etmemesi konusunda uyardı.