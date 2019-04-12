Dişten sağlık turizmine 50 milyon dolarlık katkı

Ağız ve diş sağlığı alanında tek uluslararası organizasyon olan IDEX İstanbul Fuarı, yerli ve yabancı diş hekimleri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan fuara gelen diş hekimleri özellikle implant tedavisinde kullanılan teknolojilere ilgi gösteriyor.



DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır: “Geçtiğimiz yıl sadece diş için 100 bin turist ülkemize gelerek, 50 milyon dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl da bu rakamı IDEX İstanbul Fuarı’nın da katkısıyla yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz.”



Türkiye’ye diş tedavisi için özellikle Arap ülkelerinden yoğun bir ilgi olduğunu belirten Çakır, “Dünyanın herhangi bir yerinden Almanya’ya implant tedavisi için giden bir turist minimum 10 bin Euro civarında bir harcama yaparken, ülkemize gelen turistler bu hizmet için 3-4 bin Euro gibi bir bedel ödüyor. Üstüne de ülkemizin doğal güzelliklerinden de yararlanarak tatilini de yapıp ülkesine dönüyor” diye konuştu.



Diş tedavisinde ağrı ve korku dönemine son verecek yeni teknolojilerin sergilendiği 16. İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul) yerli ve yabancı diş hekimleri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. CNR EXPO Yeşilköy’de 14 Nisan tarihine kadar kapılarını açık tutacak fuarda özellikle implant tedavisinde kullanılan teknolojilere yoğun ilgi var. Ağız ve diş sağlığında Türkiye’nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan IDEX İstanbul Fuarı’nda özellikle implant tedavisindeki teknolojilere ilginin büyük olduğunu vurgulayan Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, “Türkiye’de sağlık turizminde özellikle saç ve dişe ilgi büyük. Geçtiğimiz yıl sadece diş için 100 bin turist ülkemize gelerek, 50 milyon dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl da bu rakamı IDEX İstanbul Fuarı’nın katkısıyla yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. IDEX İstanbul fuarımız Türkiye’de sektörün tek fuarı olması nedeni ile yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası. Bu yıl fuarımızda özellikle Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan çok sayıda diş hekimi ağırlıyoruz” dedi.

Türkiye’ye implant tedavisi için gelen turist tatilini de aradan çıkarıyor



Türkiye’ye diş tedavisi için özellikle Arap ülkelerinden yoğun bir ilgi olduğunu belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın herhangi bir yerinden Almanya’ya implant tedavisi için giden bir turist minimum 10 bin Euro civarında bir harcama yaparken, ülkemize gelen turistler bu hizmet için 3-4 bin Euro gibi bir bedel ödüyor. Üstüne de ülkemizin doğal güzelliklerinden de yararlanarak tatilini de yapıp ülkesine dönüyor. Üstelik burada daha kaliteli tedavi ve hizmet alıyor. Asıl bu en büyük tercih nedenimiz. Sektör olarak en büyük hedefimiz diş tedavisinde özellikle Avrupalı turistleri ülkemize çekmek. İşte burada imdadımıza fuarımız yetişiyor. Bu yıl fuarımıza Avrupa ülkeleri de dahil 75 ülkeden ağız ve diş sağlığı profesyoneli ağırlıyoruz. Bunun kıymetini bilerek hareket ediyoruz. Burada yabancı ziyaretçilerimize ülkemizdeki diş tedavisi avantajlarını en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. Sektör olarak Avrupa’da düzenlenen fuarlara da ciddi katılımlarımız var. İnşallah yakın zamanda bunun dönüşünü alacağız. Avrupalı turistlerin diş tedavisinde en çok tercih ettiği ülke haline geleceğiz.”



300’ün üzerinde firma



CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, DİŞSİAD desteğiyle düzenlenen fuar, Türkiye başta olmak üzere, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Portekiz, Pakistan’dan 300’ün üzerinde firmanın katılımı ile düzenleniyor. Brezilya, Tayvan, Kore ve Çin birbirinden ilgi çekici stantları ile fuara milli katılım gösteriyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen B2B Eşleştirme Programı ile Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 75 ülkeden gelen alım heyetleri fuar katılımcı firmaları ile buluşturuluyor.