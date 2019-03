Diz ağrısında doğru bilinen 9 yanlış

Diz ağrılarının nedenlerini anlatan Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:



“Bu ağrılara yaş, kilo, romatizmal hastalıklar, aşırı sportif zorlamalar veya kalıtsal sorunlar neden olabilir. Yaş ve kilo, diz kıkırdağında yumuşama ve zorlanma neticesinde aşınmaya sebep oldukları için bilinen en genel nedenlerdir, denilebilir. Bu rahatsızlıkların nedeni tek olmadığı için de, tedavilerinde farklı yollar izleniyor. İyi teşhis, tedavinin en önemli ayağıdır ve bu yüzden mutlaka uzman görüşü alınmalı ve tedavi planlanmalıdır” dedi.



Orta süreli ağrılar için uzman görüşü alınarak gerekli tedaviye başlanılması gerektiğinin altını çizen Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, diz ağrısında genel olarak yapılan yanlışlara değinerek şunları belirtti:







1-Yanlış: Her diz ağrısının nedeni aynıdır.

1-Doğru: Her diz ağrısının nedeni aynı değildir ve bu nedenle tedavilerde de farklılıklar görülebilir. Örneğin, her sorunun ilk tedavisi soğuk yada sıcak uygulamalar değildir, bazen sadece istirahat etmek bile sorunu çözebilir.



2-Yanlış: Menisküs veya bağ yaralanmaları sadece sporcularda görülür.

2-Doğru: Menisküs veya bağ yaralanmaları sadece sporcularda görülür fikri de, bir başka yanlış düşüncedir. Özellikle menisküs sorunları, menopoz sonrası kadınların yaklaşık %30’nda görülen bir sorundur. Benzer şekilde, bağ yaralanmaları da görülebilmektedir.



3-Yanlış: Ağrı kesicilerin kullanımı ağrıları engeller.

3-Doğru: Ağrı kesicilerin kullanımı ağrıları engeller görüşü de, yanlış olmasa da eksiktir. Diz sorunlarına neden olan asıl soruna yönelik tedavi uygulanmazsa, zamanla bu ilaçlar da etkisiz kalacaklardır.



4-Yanlış: Kuvvetlendirirsem geçer.

4-Doğru: Kuvvetlendirirsem geçer düşüncesi de, benzer şekilde eksiktir. Kuvvetlendirme, tedavinin bölümlerinden birisi olsa da, yapılan egzersiz programı uzman tarafından hazırlanmadıysa, zorlamamamız gereken açılarda egzersiz yapmak olayı daha da vahim hale getirebilir.



5-Yanlış: Topuklu ayakkabı rahatlatır.

5-Doğru: Topuklu ayakkabı rahatlatıyor düşüncesi de, bir başka yanlıştır. Topuklu ayakkabılar, yükü diz önüne bindirmeleri sebebiyle bazen dizin iç tarafındaki ağrıları rahatlatabilse de, zamanla ön diz ağrılarına sebep olabilirler.



6-Yanlış: Dizi korumak için dizlik kullanılır.

6-Doğru: Dizi korumak amacıyla bilinçsizce kullanılan dizlikler de, zamanla diz kaslarında kuvvetsizliğe sebep olup, yükün ekleme daha çok binmesine ve durumun daha da zorlaşmasına yol açar.



7-Yanlış: Merdiven çıkmak diz kaslarını kuvvetlendirir.

7-Doğru: Merdiven çıkmak diz kaslarını kuvvetlendirir düşüncesiyle devamlı merdiven kullanmakta, özellikle diz kapağının arkasındaki kıkırdakta aşınmaya neden olarak, ön diz ağrısına sebep olabilir.



8-Yanlış: Gencim dizlerimde sorun olmaz.

8-Doğru: Gencim dizlerimde sorun olmaz düşüncesi de, doğru değildir. Özellikle aşırı ağırlık çalışan gençlerde de, gerek yumuşak doku, gerekse de kıkırdak zorlanmaları sıklıkla görülmektedir.



9-Yanlış: Profesyonel spora yönelmiş çocuklarda ortaya çıkan ağrı, büyüme ağrısıdır.

9-Doğru: Profesyonel spora yönlenmiş 12-16 yaş grubunda ortaya çıkan ağrılar, büyüme ağrıları denilerek, göz ardı edilebilmektedir. Ancak bu gruptaki diz ağrılarının nedeni, genellikle kas kemik bağlantısında ortaya çıkan zorlanmadır. Tedavisi uygun şekilde yapılmazsa, spordan kopuşla sonuçlanabilir.