Diz eklemlerini korumanın 5 altın kuralı nedir

Yürümede, merdiven inip çıkmada, oturup kalkmada en çok yük binen eklemimiz dizlerimizdir. Diz eklemi, uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağı kemiğinden oluşur. Bu üç kemik birbirine, bağlar, fasyalar ve kaslarlarla bağlıdır. Kemiklerin ekleme katılan yüzlerinde kıkırdaklar ve uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında menisküs denilen yastıkçıklar bulunmaktadır. Menisküslerin görevi, dize binen yükün dengeli dağılımını sağlamak ve bir nevi amortisör görevi görmektir.

Diz eklemlerinde ortaya çıkan ağrıların nedenleri hakkında bilgiler veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Uzmanı Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi:

“Aşırı hareket ya da hareketsizlik, fazla kilo, giydiğimiz ayakkabılar, travmaya maruz kalma gibi birçok nedene bağlı olarak zaman içerisinde diz ekleminde ağrılar ortaya çıkabilir. Bu ağrıların en çok bilineni, ön diz ağrısıdır. Eklemdeki kıkırdak yüzeylerinin yıpranmasına bağlı olarak, özellikle yokuş aşağı ya da yokuş yukarı yürümede, merdiven inip çıkmada, yere çömelmede ağrı ve krepitasyon dediğimiz sürtünme sesleri ortaya çıkmaktadır. Hastalığın başlarında, ağrı hafif düzeydeyken problem ilerledikçe ağrının şiddeti de artar. Menisküs ve bağ yaralanmaları daha çok sporcularda görülürken, kıkırdak problemlerine en fazla bayanlarda rastlamaktayız. Özellikle, dizlerinin üzerinde yer silme ya da çömelerek iş yapma sonucu diz eklem kıkırdakları harap olmaktadır, yine bayanlarda yüksek topuklu ayakkabı giymeye bağlı olarak diz eklemine binen yük daha fazla artmaktadır. Bunun sonucunda da, kıkırdaklar zaman içerisinde incelir ve kemik yüzeyler birbirine sürtünmeye başlar. Ağrı, bu şekilde ortaya çıkar.” dedi.

Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, alınacak bazı basit önlemler ve yapılacak egzersizle ile eklem kıkırdaklarının korunarak ağrıların yaşanmayacağını kaydederek, diz eklemlerini korumanın 5 temel kuralını anlattı:

1-Dize binen yükü azaltmalıyız, bunun için mümkün olduğunca fazla kilolarımızdan kurtulmalıyız ve ağır yükler taşımamalıyız.

2-Özellikle bayanlar için çok yüksek topuklu ya da babet tarzı ayakkabılar tercih etmemelidir, onun yerine 2 cm dolgu topuklu ayakkabılar tercih etmeliyiz.

3-Çok fazla merdiven inip çıkmamalıyız, unutmayalım ki herşeyin fazlası zararlıdır.

4-Uzun süreli çömelme pozisyonunda yapılan işlerden uzak durmalıyız ve temizlik esnasında dizlerimizin üzerinde durmamalıyız.

5-Diz çevresindeki kasları ne kadar kuvvetli tutarsak, ekleme binen yükü o kadar azaltırız. Düzenli olarak yapacağımız basit egzersizler ile bu kasları güçlendirebiliriz. Bu egzersizlerden bazıları şunlardır:

**Dizleriniz düz uzatılmış pozisyonda otururken, dizinizin altına rulo yapılmış bir havluyu koyunuz ve dizinizi aşağı doğru bastırarak, havluyu ezin, 5’e kadar sayıp tutun ve bırakın sonrasında 5 sn dinlenin.

**Dizleriniz düz uzatılmış pozisyonda otururken, dizlerinizin arasına bir yastık koyunuz ve bacaklarınızı birbirine doğru yaklaştırarak, yastığı sıkıştırın 5’e kadar sayıp tutun ve bırakın 5 sn dinlenin.

**Dizleriniz düz uzatılmış pozisyonda sırt üstü yatarken, tek tek bacaklarınızı yerden 1 karış olacak kadar yukarı kaldırınız, 5’e kadar sayın ve tekrar yere indirin, sonra diğer bacakta aynı hareketi tekrarlayın.

Bu basit egzersizleri, 10’ar tekrar olarak günde 2 kere yapmanız, kaslarınızın gücünü korumasında yardımcı olacaktır.